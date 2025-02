Volo da Roma gira in tondo dopo il decollo 

Momenti di apprensione ieri mattina su un volo Roma-Cagliari della compagnia Aeroitalia. Poco dopo il decollo da Fiumicino i passeggeri avrebbero avvertito due colpi abbastanza forti secondo quanto riferisce il Corriere della Sera.

Di certo c’è che il comandante del volo, come si evince dai tracciati di Flight radar, ha effettuato alcuni giri in tondo sul mare poco dopo essere decollato dall’aeroporto ma poi ha proseguito il viaggio regolarmente ed è atterrato all’aeroporto di Elmas con pochi minuti di ritardo.

Nessuna conseguenza per i passeggeri né per l’equipaggio a bordo. Dunque niente di grave: a quanto pare il comandante ha voluto fare delle verifiche dopo il decollo e per questo ha eseguito alcuni giri in tondo sopra il Tirreno deviando dalla consueta rotta, dopodiché, riscontrato che l’aereo non aveva alcun problema tecnico, ha deciso di proseguire verso la sua destinazione atterrando senza problemi.

