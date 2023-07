Volo col quad: restano feriti madre e figlio 

Madre e figlio gravemente feriti dopo un rovinoso volo in una scarpata, è successo ieri mattina nella pineta di Rena Majore (Aglientu) e l’incidente ha reso necessario l’intervento dell’Elicosoccorso e dei Vigili del Fuoco di Santa Teresa Gallura. La prima ricostruzione dei fatti è dei Carabinieri della Compagnia di Tempio, le vittime viaggiavano su un quad e percorrevano uno degli sterrati all’interno della pineta, tra il mare e la Provinciale Santa Teresa – Castelsardo. Per ragioni che non sono ancora state chiarite, il quad è finito fuori dallo sterrato in un punto dove la scarpata è scoscesa e profonda. Le vittime sono state soccorse dal 118 e dopo le prime cure i medici hanno allertato il personale del’Elisoccorso per i trasferimento urgente nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le condizioni della donna e del figlio sono gravi ma i due non sono in pericolo di vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA