Volo Cagliari-Milano: «Nuovi approfondimenti» Il Boeing torna in servizio 

La richiesta di «immediati approfondimenti» su quanto accaduto durante il volo Cagliari-Milano di martedì sera è stata soddisfatta – il team di ispettori dell’Enac si è subito messo al lavoro – ma l’indagine sulla presunta avaria a una valvola del sistema che gestisce la pressurizzazione della cabina del Boeing è ancora in corso. E ci vorrà qualche giorno prima che l’ente nazionale per l’aviazione civile completi il quadro.

La riunione

Ieri mattina c’è stato il primo incontro tra l’assessora ai Trasporti Barbara Manca e i vertici Enac, «in merito al guasto avvenuto sull’aeromobile di Aeroitalia nel volo Cagliari-Linate», fanno sapere dall’assessorato. Barbara Manca ha «ribadito quanto già dichiarato poche ore dopo l’accaduto». L’Enac «ha ascoltato con attenzione le osservazioni della Regione Sardegna. In un prossimo incontro saranno comunicati ulteriori approfondimenti tecnici. La compagnia aerea nel frattempo ha comunicato alla Regione che l'aeromobile è tornato pienamente operativo».

Il volo

Il Boeing 737, con sigla 9H-GEF, nella serata di giovedì ha lasciato lo scalo di Linate, dove era rimasto fermo per due giorni, per essere trasferito a Bucarest. Qui probabilmente sono state risistemate le 180 mascherine utilizzate durante il volo di martedì sera. Poi nella mattinata di ieri l’aereo è stato riportato in Sardegna, dove ha ripreso a essere utilizzato per garantire i collegamenti in regime di continuità territoriale. Prima un Cagliari-Milano (quello delle 8.30, partito però con circa 50 minuti di ritardo) e poi il Milano-Olbia di metà mattina e altri voli (sei in tutta la giornata) tra gli scali dell’Isola e quelli di Linate e Fiumicino.

Lo scenario

Nel frattempo si ragiona anche sul futuro della continuità territoriale. Il contratto con Aeroitalia per la gestione delle tratte negli scali di Cagliari e Olbia scadrà a ottobre, con la fine della stagione aeronautica estiva. Per quella data non sarà possibile varare il nuovo modello, che deve ancora essere discusso con la Commissione europea.

Per garantire i collegamenti a regime agevolato almeno per altri sei mesi (fino ad aprile 2026) sono possibili due strade: la proroga degli accordi attuali, oppure un bando “d’emergenza” per un solo semestre, a cui ovviamente potrebbero partecipare tutte le compagnie europee.

Sul fronte della nuova continuità, dopo la prima riunione di mercoledì a Roma durante la quale il progetto è stato illustrato ai funzionari delle direzioni generali Trasporti e Concorrenza di Bruxelles, ora è il momento dell’attesa: la Regione nelle prossime settimane dovrebbe ricevere una nota con le osservazioni della Commissione europea al piano.

