Volo Cagliari-Milano, due avarie sull’aereo 

Due avarie contemporanee alle valvole che regolano la pressurizzazione della cabina. Sarebbero questi i motivi dell’emergenza dichiarata dall’equipaggio del volo Cagliari-Milano di martedì 10 giugno, su cui l’Enac ha aperto un’inchiesta. Il guasto, poi confermato durante i test a terra, è stato segnalato da una delle spie della cabina di pilotaggio non appena il Boeing ha raggiunto la quota di crociera di circa 10mila metri.

A queste altitudini l’aria è rarefatta e la cabina degli aerei viene pressurizzata per simulare una pressione atmosferica più bassa. In questo modo si rende il viaggio più confortevole e si evita che i passeggeri soffrano di “mal di montagna”, cioè l’affaticamento che si può avere quando si superano i 3mila metri. Il sistema di pressurizzazione sfrutta l’aria prodotta dai due motori dell’aereo, che viene gestita attraverso le valvole. Quella della turbina di sinistra ha evidenziato un’avaria. Nel frattempo in cabina sono scese automaticamente le maschere dell’ossigeno per i 158 passeggeri a bordo. Il pilota quindi ha dichiarato l’emergenza e ha deciso immediatamente di scendere a una quota di circa 3mila metri per evitare problemi. L’aereo è poi atterrato a Linate senza difficoltà.

I dettagli

L’indagine interna di Aeroitalia, poi confluita in una relazione dell’Enac, avrebbe evidenziato anche una seconda avaria alla “outflow valve”, la valvola che controlla l’uscita dell’aria dalla cabina per gestire la pressurizzazione. I test a terra avrebbero poi confermato che il meccanismo non funzionava bene e la valvola non si chiudeva completamente. Secondo quanto accertato dal team di sorveglianza dell’ente nazionale per l’aviazione civile, l’equipaggio del volo XZ2356 avrebbe messo in pratica correttamente tutte le procedure da seguire in questi casi.

I voli

Intanto ieri è stata una nuova giornata di disagi per i viaggiatori. In particolare sui collegamenti tra l’Isola e gli scali di Roma e Milano, con ritardi e attese di ore in aeroporto. Il Fiumicino-Cagliari delle 15.30 è decollato alle 19 a causa di un inconveniente tecnico: i passeggeri erano già a bordo di un Boeing della flotta di Aeroitalia su cui però si sarebbe verificato – così fanno sapere dalla compagnia – un problema all’impianto elettrico. Così sono stati imbarcati su un altro aereo, arrivato a destinazione tre ore dopo il previsto. Altri ritardi sono stati causati dall’incendio che ieri ha interessato l’aeroporto di Fiumicino: le fiamme che si sono sviluppate sul tetto del Terminal 1 hanno mandato in tilt lo scalo per diverso tempo con ritardi a cascata anche sulle altre rotte. Il Cagliari-Milano delle 17.40 è decollato con due ore di ritardo.

La protesta

Tutto questo succede mentre i sindacati si preparano allo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì, in cui saranno coinvolti aerei, treni, autobus. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione di un collegamento tra Milano e Alghero (e viceversa) e di altri 32 voli nazionali e internazionali. Garantiti i collegamenti nelle fasce protette 7–10 e 18–21 e le tratte indicate sul sito dell’Enac. In programma anche uno sciopero del personale degli aeroporti, che durerà per l’intera giornata, e interesserà gli addetti ai bagagli, gli autisti dei bus navette e il personale di assistenza a terra.

