Volo annullato dalla Romania, salta la vacanza a Bucarest: disagi per una famiglia di Jerzu 

Doveva essere l’attesa vacanza di fine anno, si è trasformata invece in una vera e propria beffa, fra voli cancellati e il rischio di veder buttati i soldi risparmiati. A raccontare l’odissea, Irene Depau, 42 anni di Bari Sardo, impiegata in un’importante azienda di Jerzu dove da anni risiede con la propria famiglia. La donna, lo scorso 9 ottobre, prenota biglietti aerei e hotel per trascorrere il Capodanno a Bucarest, insieme al marito, le figlie e altri due parenti.

L’odissea

Tutto sembra filare liscio: partenza fissata per il 28 dicembre con volo Elmas-Fiumicino delle 6 del mattino, e poi dallo scalo laziale per Bucarest alle 8.05. Fin quando il 19 ottobre, la compagnia Aeroitalia comunica a Depau la cancellazione del volo di rientro del 1 Gennaio 2025 Bucarest-Fiumicino delle 13.30 per “motivi tecnici”. Una vera e propria doccia gelata per la donna che, però, trova una soluzione prenotando un analogo volo con la Wizz-Air per le 19.40 dello stesso giorno, ricollegandosi poi al Fiumicino-Elmas delle 22.30 di Aeroitalia. E mentre tutto sembra superato, lo scorso mercoledì, la nuova mazzata della compagnia nazionale, che comunica l’ulteriore cancellazione del volo delle 22.30, anticipandolo alle 20.35.

La rabbia

Impossibile per Depau e famiglia tornare a casa, nonostante l’assicurazione di un aereo per le 21.10: «Ormai – racconta la donna – noi sardi siamo ostaggi in casa nostra non avendo più nessun diritto alla mobilità verso Penisola ed Europa. Il mio caso è emblematico pur essendo una vacanza, ma cosa dovrebbero dire coloro che si vedono cancellati decine di voli necessari per curarsi o lavorare? Una vergogna inaudita che non vede nessuna soluzione all’orizzonte. La continuità territoriale ormai è una farsa». Da qui il racconto di Depau che tuona: «Il servizio clienti di Aeroitalia dopo mille sollecitazioni e i due voli cancellati, si è limitato a proporci solamente un volo delle 21.10 verso Elmas da Fiumicino per il primo dell’anno. Ma sarebbe impossibile salirci per tempo, il nostro arrivo dalla Romania è per le 20.55. L’unica alternativa sarebbe dormire a Roma, partendo il 2 Gennaio per la Sardegna. Ma sarebbe impossibile per le ferie ormai concluse e i costi assurdi. Insomma la nostra vacanza è morta e ci abbiamo rimesso ben 3600 euro, senza contare gli ulteriori rincari sul volo Wizz-air». Depau non vuole arrendersi: «Sto valutando una class-action contro Aeroitalia, tutelando il diritto mio e dei mie cari alla mobilità. Dopo oltre un mese non ha ancora ricevuto alcun rimborso per i biglietti persi. Si tratta di battaglia di principio affinché altri non si ritrovino a dover vivere disavventure simili. È inammissibile che nel 2024 la nostra Isola continui ad essere ancora ostaggio di certi disservizi. Le istituzioni preposte devono porre rimedio attraverso soluzioni concrete. Non solo servono più voli, ma anche tariffe più vantaggiose che ci consentano di spostarci nella Penisola e così in Europa in modo agevole».

Il vettore

Nel frattempo, Aeroitalia interviene: «Ci impegneremo nel predisporre più voli per il periodo fra Natale e Capodanno sia su Roma che Milano da e per Cagliari». E assicura: «Prenderemo in esame il caso della signora Depau e dei suoi famigliari e ci impegneremo affinché i sardi fuori-porta possano tornare senza troppe difficoltà a casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA