«Volo a bassa quota sugli antimitilaristi»  

L’elicottero vola a bassa quota, a poca distanza dalle teste dei manifestanti. Vengono sparati dei lacrimogeni: uno finisce a contatto con la vegetazione, che prende fuoco. E le fiamme vengono alimentate proprio dalle pale del velivolo delle forze dell’ordine.

Questo le scenario descritto in un’interrogazione parlamentare presentata da Francesca Ghirra, parlamentare di Avs, che chiede un intervento dei ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Difesa, Guido Crosetto, su quanto accaduto il 14 giugno durante una manifestazione antimilitarista davanti alla base di Decimomannu.

«A 300 metri dall'ingresso della base i manifestanti si sono inoltrati nei campi per avvicinarsi al perimetro della base aerea, a quel punto le forze dell'ordine avrebbero risposto con il lancio di lacrimogeni», dice Ghirra.

Secondo gli antimilitaristi di A Foras «l’elicottero è stato usato come sfollagente». Solo per caso non si registrano feriti gravi, secondo Ghirra. Se confermata la ricostruzione, accusa, «rappresenterebbe un pericoloso precedente posto che secondo la normativa vigente, durante le manifestazioni, la polizia deve mantenere l'ordine senza l'uso della forza. L'utilizzo di elicotteri a bassa quota in prossimità dei manifestanti è considerata pericolosa e il suo impiego è vietato in Italia, salvo in casi di estrema necessità».

