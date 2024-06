Volley, un grande cuore che emoziona 

Un traguardo storico: bello, frizzante e meritato. La squadra femminile della Pgs Volley Arborea ha trionfato nella finalissima dei play-off battendo fuori casa il Volley Bitti, assicurandosi la promozione nella Serie D. Una vittoria che rappresenta non solo un obiettivo sportivo, ma un momento di straordinaria unione per la comunità di Arborea. Le ragazze sono state seguite in questa trasferta da un alto numero di sostenitori. Non solo i genitori delle atlete, ma anche tanti appassionati del volley e persino la sindaca di Arborea Manuela Pintus. «Siamo felicissimi per questo splendido risultato, una squadra femminile della Pgs Volley è in serie D», commenta soddisfatto il presidente Antonio Montisci. «È stato incredibile vedere quanti da Arborea ci hanno seguito – aggiunge con emozione Tiziana Secci, inossidabile dirigente – il loro supporto ha significato moltissimo per noi».

Il percorso dei play-off è stato intenso. «Abbiamo giocato la prima partita in casa ad Arborea e la seconda a Bitti – spiega ancora Tiziana – Vincendole entrambe non c'è stato bisogno di disputare la terza». La forte partecipazione dei concittadini di Arborea ha reso la vittoria ancora più speciale. «Era quasi come se anche questa partita fosse stata giocata ad Arborea». Il cammino verso la vittoria è stato costruito con costanza e dedizione fin dall'inizio della stagione. Le ragazze di Arborea, guidate da un gigante come Mirko Baroni, hanno dominato il campionato. Il risultato di anni di impegno per la pallavolo, coltivati fin da piccole grazie alla coach Valentina Visentin. «A loro va il nostro grazie», riprende Montisci. La squadra, composta da ragazze nate tra il 2005 e il 2009, è guidata da una capitana più esperta, 25enne. Questa varietà di età è una delle forze del team. Ecco le straordinarie atlete: Giulia Cenghialta, Praise Marras, Benedetta Pozzati, Alice Zambon, Giorgia Fonsati, Aurora Ripa, Aurora Pitzalis, Daniela Spanu, Martina Spanu, Viviana Abis, Elisa Mocci, Alessandra Cadoni, Viola Panetto, Silvia-Sissi Piga, Letizia Piga, Andrea Filippini, Serena Uliana.

