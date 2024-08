Volley, l’Italia di Orro travolge 3-0 la Turchia e vola per la prima volta in finale alle Olimpiadi, dove troverà gli Stati Uniti. Una partita straordinaria. Per l’Italia è arrivata la decima medaglia d’oro dalla vela (Nacra 17) con la coppia Caterina Banti-Ruggero Tita, che si allenano a Cagliari. Argento dalla canoa con Casadei e Tacchini, bronzo nella 10 chilometri di nuoto con Ginevra Taddeucci.

l alle pagine 52, 53, 54