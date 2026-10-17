Volley, ambizioni e il nodo impianti 

Il legame tra la città e la pallavolo cresce con la Asd Pvn Pallavolo Nuoro che dal 1996 promuove lo sviluppo e la pratica della disciplina a tutti i livelli, generi e età. Sono numerose le novità che riguardano la Pvn, a partire dal nuovo presidente Gianfranco Moro, subentrato a Gianmario Cherchi a maggio di quest’anno, sino alla presentazione la scorsa settimana a Pratosardo e agli obiettivi per il 2026-2027. Ieri pomeriggio, nella palestra dell’Itc di Biscollai, si è tenuta la prima di campionato con l’Audax di Quartucciu. L’obiettivo è quello di riconfermare i risultati degli anni precedenti, oltre all’intento di salire di categoria.

La storia

La Pvn è in serie C da un biennio, un traguardo che nel territorio mancava da circa trent’anni. A parlare a nome della squadra è Beatrice Moro, capitana della serie C, che indica la priorità sportiva, ma anche le difficoltà logistiche riscontrate anche da numerose associazioni sportive cittadine. «Il progetto è quello di una squadra femminile composta da atlete di eccellenza, provenienti da diverse zone d’Italia e con esperienza, che possano rappresentare al meglio la società. Abbiamo numeri in crescita, come nel resto d’Italia: le iscrizioni aumentano e al momento abbiamo oltre un centinaio di iscritti, tesserati», dice Moro.

Le difficoltà

Nonostante i numeri, la Pvn è divisa. «Abbiamo alcune difficoltà per quel che riguarda gli spazi. La palestra di via Tolmino ospita il settore maschile e il minivolley, ma non ci sono gli spalti - spiega Moro -. Per la squadra femminile la sede è invece Biscollai, concessa in via temporanea dalla Provincia. Si tratta comunque di una soluzione che consente di cominciare il campionato, ma non risolve del tutto il problema degli impianti». La Pvn è l’unica società della provincia ad avere la squadra maschile, anche con l’under 15. E l’offerta varia con dieci allenatori totali qualificati, tra quelli storici come Marcella Marcello e Moreno Deiana, sino ai nuovi acquisti come Marcella Gallus e Luigi Pinna.

Proposte per tutte le età

La Pvn offre anche corsi per i master, persone adulte e più amatoriali, rivolti a una fascia d’età dai 30 ai 60 anni, pensati per chi vuole giocare senza partecipare ai campionati. La presentazione della formazione, della dirigenza e dello staff tecnico si è svolta la scorsa settimana a Pratosardo, con l’assessora comunale allo Sport Natascia Demurtas, anticipato dalla partecipazione alla Notte bianca dove sono stati i bambini ad animare il centro cittadino. «Per molti piccoli è stato come scoprire una nuova passione, e alcuni di loro si sono poi iscritti - dice Moro -. Le iscrizioni avvengono dopo una lezione gratuita di prova, in base all’età, vengono poi indirizzati ai gruppi più adatti». Tra le trasferte per il campionato regionale, la Pvn spazia da Cagliari e Sarroch fino al nord Sardegna, le attività giovanili si sviluppano invece nell’ambito provinciale. Numerose le amichevoli, l’ultima tre settimane fa a Olbia.

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