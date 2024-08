La dodicesima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi (in tutto sono 40) arriva dalle ragazze del volley guidate da Velasco. Ed è una medaglia storica: non era mai successo. Tra le protagoniste del trionfo (3-0 agli Usa) la palleggiatrice Alessia Orro, la migliore del torneo: nella sua Narbolia hanno seguito la finale su un maxischermo. È stata festa grande.

