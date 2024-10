Volkswagen, crisi nera: chiuderà 3 fabbriche 

Volkswagen chiuderà almeno tre fabbriche in Germania. A dare l'allarme sulle concrete misure di risanamento di cui era già trapelato nei mesi scorsi è stato ieri il consiglio di fabbrica, che teme a questo punto la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. In programma anche il taglio del 10% del salario per tutti i dipendenti e risparmi complessivi per circa 4 miliardi. I lavoratori sono scesi in piazza in una manifestazione spontanea, e il sindacato Ig Metall ha minacciato conseguenze, definendo il progetto dei vertici del gruppo «inaccettabile», «una ferita al cuore di Volkswagen». Anche il cancelliere Olaf Scholz ha fatto ribadire al suo portavoce che «eventuali errori del management non dovranno ricadere sui dipendenti e bisogna mantenere i posti di lavoro».

Caos

La notizia della chiusura è arrivata da una seduta a porte chiuse, in cui i lavoratori sono stati informati dei piani predisposti dai vertici. «Il cda vuole chiudere almeno tre stabilimenti Vw in Germania», ha dichiarato la presidente del Consiglio di fabbrica, Daniela Cavallo, durante l'evento a Wolfsburg. «E nessuno stabilimento è al sicuro», anche tutti gli altri siti saranno ridimensionati, ha avvertito. Il gruppo che conta 8 marchi impiega in quello principale 120mila persone in Germania, di cui almeno la metà a Wolfsburg, il quartier generale. A settembre, il colosso ha cancellato il programma di sicurezza del lavoro in vigore da oltre 30 anni.

Strategia

Oggi bisogna ridurre «significativamente i costi», si legge in un documento diretto ai dipendenti. «Sì è vero: ci troviamo di fronte alla maggiore trasformazione della storia dell'automobile anche altri produttori devono combattere». «È un fatto - continua -: produciamo a costi troppo elevati» ma «abbiamo piani chiari su come ottimizzare i costi dei prodotti dei materiali e della fabbrica. Se ognuno dà il suo contributo arriviamo velocemente all'obiettivo: torneremo ai vertici». Ig Metall è subito insorto, minacciando la mobilitazione: «I piani aggressivi del cda non sono in alcun modo accettabili e rappresentano una rottura con tutto ciò che abbiamo sperimentato in azienda negli ultimi decenni», per il responsabile distrettuale Thorsten Groeger. «Volkswagen e il suo cda delineino concetti validi per il futuro, invece di fantasticare sui tagli ai posti di lavoro, dove la parte datoriale ha finora presentato poco più che frasi vuote».

