Voli, tariffe in rialzo Sulle rotte per l’Isola dai 5 ai 7 euro in più 

Per i sardi si preannuncia l’ennesima mazzata in tema di trasporti e continuità negata. È in arrivo un nuovo aumento sui biglietti aerei, la tassa sull’ambiente imposta dall’Unione europea ai vettori sarà fatta pagare ai passeggeri: per i collegamenti da e per l’Isola si prevedono rincari tra i 5 e i 7 euro a tratta, che con gli anni sono destinati a crescere anche fino a 35 euro. Come se non bastassero le difficoltà a prenotare i voli e a veder calpestato ogni giorno il diritto a muoversi liberamente, ecco un’altra pesante tegola sulla testa dei cittadini.

Il decollo

La data di partenza non è stata stabilita con esattezza. Lufthansa – la compagnia aerea tedesca che si sta sposando con Ita Airways (che opera le rotte da Cagliari verso Roma e Milano) – sta facendo da apripista: a tutti i biglietti acquistati da ieri, per volare a partire dal primo gennaio 2025, sarà applicato un sovrapprezzo, da 1 a 72 euro, a seconda della lunghezza della tratta.

Presto seguiranno tutti gli altri vettori europei, che accolleranno ai viaggiatori la tassa.

«Ogni anno - sottolinea la compagnia - il gruppo Lufthansa investe miliardi di euro in nuove tecnologie e collabora con i partner a innovazioni che contribuiscono a rendere il volo progressivamente più sostenibile. Inoltre, da molti anni il gruppo Lufthansa sostiene attivamente la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche».

Il pacchetto comunitario “ReFuelEu” stabilisce che dal 2025 tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Unione europea saranno obbligati a utilizzare una quota minima di carburante sostenibile per l’aviazione: 2% già nel 2025, 6% nel 2030, 20% nel 2035, 34% nel 2040, 42% nel 2045 e 70% nel 2050. All’interno di questa quota obbligatoria, però, l’Ue ha deciso di prevedere anche la presenza dei carburanti sintetici (e-kerosene): l’1,2% nel 2030, il 5% nel 2035 e il 35% nel 2050.

Spiegano gli esperti che per raggiungere l’obiettivo della riduzione progressiva dell’inquinamento, le compagnie aeree dovranno sostenere costi per oltre 800 miliardi di euro, portando così la spesa complessiva per la transizione energetica del settore a quasi 1.900 miliardi di euro.

E questo passaggio obbligato si ripercuoterà inevitabilmente sui biglietti: i passeggeri – secondo le stime – potrebbero dover pagare in media 21 euro in più a volo fino al 2050 solo per questa voce. Per quanto riguarda l’Italia, nel 2030 l’incremento delle tariffe sulle tratte nazionali e continentali potrebbe arrivare a 35 euro.

Le compagnie

Tutte le compagnie si preparano, comprese quelle che operano in Sardegna. E starà alla politica riuscire a sventare salassi e inefficienze con il prossimo bando sulla continuità territoriale. Spiega ancora Lufthansa in una nota «Il supplemento è destinato a coprire parte dei costi aggiuntivi in costante aumento dovuti ai requisiti ambientali normativi. I requisiti di protezione del clima nell’Ue richiedono miliardi di investimenti e non possiamo sostenere i costi da soli». E il supplemento è già applicato a tutti i biglietti per partenze dal 1° gennaio 2025. Finora il vettore che sta andando a nozze con Ita ha offerto l’opzione volontaria (Green fare) che consente a chi vuole di pagare qualcosa in più per la tutela dell’ambiente. Ma solo il 4% dei passeggeri sceglieva di contribuire.

RIPRODUZIONE RISERVATA