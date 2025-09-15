VaiOnline
Tortolì.
16 settembre 2025 alle 01:22

Voli per Roma, l’assessora esulta 

L’ingresso dell’aeroporto di Tortolì nella rete “Regional air mobility” annuncia l’istituzione della tratta con lo scalo di Roma-Urbe. «È una scelta strategica che consente all’Ogliastra di guardare al futuro con maggiore fiducia. Abbiamo sbloccato un iter complesso a livello europeo e nazionale, salvaguardando risorse cruciali e dando così concretezza a un progetto che il territorio attendeva da anni». Ad affermarlo è Barbara Manca, assessora regionale ai Trasporti.

Soddisfazione anche da parte della Cisl, che però invoca garanzie su lavoro e continuità. «L’Ogliastra ha bisogno di nuove opportunità di mobilità e di collegamenti che riducano l’isolamento in cui da troppo tempo versa il territorio», dichiara Gianluca Langiu, segretario regionale Fit Cisl Sardegna. «Come organizzazione sindacale riteniamo però indispensabile affrontare con chiarezza alcuni nodi. Prima di tutto serve garantire la continuità del servizio: non possiamo permettere che questo collegamento diventi l’ennesima iniziativa destinata a spegnersi dopo pochi mesi. È necessaria una programmazione stabile e duratura, che dia certezze ai cittadini e ai lavoratori».

Interviene sulla questione trasporti anche Nicola Salis, presidente territoriale di Fratelli d’Italia: «La scelta di utilizzare aeromobili con una capacità di massimo 20 posti è la premessa perfetta per riportare in vita un collegamento che in passato è stato una risorsa preziosa. È un segno di speranza, il segno che l’Ogliastra sta tornando a investire sulle infrastrutture e sulla capacità di accogliere e connettere». (ro. se.)

