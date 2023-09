Voli, partite, rossoblù al rientro  

Dopo aver risposto alla chiamata della Patria calcistica, ecco tornare alla base Cagliari i dieci rossoblù partiti in giro per il mondo. In principio sono stati Radunovic, Wieteska, l'esordiente Hatzidiakos e Luvumbo, ieri ad Asseminello Ranieri, fresco cittadino onorario cagliaritano, ha accolto anche Makoumbou, Obert, Oristanio e Prati. Mancano all'appello solo Nandez e Shomurodov, reduci dal viaggio più lungo e complicato. Per entrambi il ritorno in campo è programmato solo per domani, a neanche 48 ore dalla sfida con l'Udinese (fischio d'inizio del romano Doveri alle 12.30), in una Domus che già sfiora i 15.000 presenti.

Fra gioie e dolori

C'è chi, Radunovic, è rimasto a guardare e chi, invece, non ha saltato un minuto come Hatizidiakos e Prati, con 180' nelle gare giocate rispettivamente con la Grecia e gli azzurrini di Nunziata. Tra gioie e dolori. Di certo, la delusione più grande l'ha vissuta Makoumbou, che ha visto sfumare la qualificazione alla Coppa d'Africa col suo Congo in modo quantomeno rocambolesco. Dal 2-0 al 2-2 subito al 91' e fine dei sogni. Il play rossoblù ha giocato novanta minuti, ma il peso più grosso sarà quello psicologico. Solo 45 minuti, invece, ma il biglietto staccato per la Coppa d'Africa da giocare a gennaio in Costa d'Avorio per Luvumbo con la sua Angola, grazie allo 0-0 con cui si è chiusa la sfida con il Madagascar.

Confronti europei

Erano in programma le partite di qualificazione a Euro 2024 per i nuovi “cagliaritani" Wieteska e Hatzidiakos e per Radunovic, anche se il portiere si è dovuto accontentare di una panchina e una tribuna nel match con la Serbia. Wieteska ha giocato i 56' finali della gara persa 2-0 dalla Polonia in Albania, restando invece in panca nella sfida precedente con le FarOer (vittoria 2-0). En plein, invece, per Hatzidiakos, 180' tra Olanda-Grecia (ko 3-0) e Grecia-Gibilterra (facile vittoria per 5-0).

Gli Under 21

La selezione azzurra degli Under 21 ha regalato a Prati le prime partite ufficiali della stagione, dopo aver saltato tutte le amichevoli precampionato con la Spal e aver visto tutte le gare del Cagliari dalla panchina. Il giovane centrocampista ex della Spal ha totalizzato 180 minuti contro la Lettonia (0-0) e la Turchia (vittoria azzurra per 2-0). Nelle stesse partite, l'altro rossoblù Oristanio ha giocato solo in Lettonia, restando in campo 53 minuti, mentre in Turchia è rimasto in panchina col commissario tecnico Nunziata. Una sola presenza anche per Obert, impegnato per tutti i 90 minuti dell'amichevole con l'Under 21 slovacca contro la Repubblica Ceca (sconfitta 2-0), restando invece in panchina nell'altra partita amichevole con la Danimarca.

Le fatiche del Leon

I primi otto rossoblù erano in campo ieri ad Asseminello, anche se naturalmente con carichi diversi. Solo domani, invece, Ranieri rivedrà Nandez e Shomurodov. El Leon si è ripreso l'Uruguay, con cui ha giocato da terzino destro contro il Cile (86' in campo e vittoria 3-1) e l'Ecuador (90' e sconfitta 2-1). L'attaccante ex Roma e Genoa, invece, ha giocato solo la prima partita con l'Uzbekistan a St. Louis contro gli Usa (82' in campo nel ko per 3-0), rimanendo a guardare ad Atlanta nel 3-3 col Messico.

Testa all'Udinese

Intanto Ranieri cerca di valutare le scelte giuste per affrontare l'Udinese. Ieri una doppia seduta, tra esercitazioni di forza e prove di tattica. Ancora in personalizzato Petagna e Sulemana, oltre a Desogus, Pereiro e Capradossi, con i primi due tenuti maggiormente sotto osservazione. Continua a lavorare parzialmente in gruppo Mancosu, che spera di ottenere con l'Udinese la prima convocazione stagionale. Oggi allenamento al mattino.

