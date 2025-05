«Voli in ritardo, noi passeggeri viviamo nell’incertezza» 

«Noi che viaggiamo spesso in aereo viviamo con una costante sensazione di precarietà. Non sappiamo mai né quando né se arriveremo a destinazione».

Quello di Marcella Sechi, sarda con ufficio a Milano, è – dice – «uno sfogo» ma basato su dati reali e costanti. L’ultimo disagio riguarda un Cagliari-Bergamo di domenica notte. «Il volo sarebbe dovuto partire alle 23,25 ma è decollato all’una e 20. In attesa c’erano 360 persone, comprese quelle di un altro volo, tanti bambini, tanti anziani». Sechi segnala anche altri mille disagi che i pendolari conoscono bene: dal fatto che spesso non ci sono voli disponibili, all’assenza di bus, treni o taxi quando si arriva tardi, dal continuo spostamento dei gate di partenza al fatto «che da Linate a Cagliari c’è un “buco” tra le 13,10 e le 21». Insomma – è la considerazione finale – «questa più che continuità è una discontinuità territoriale che a mio avviso è intollerabile».

Ieri il volo Aeroitalia delle 8 da Cagliari a Linate ha subito un ritardo di 2 ore e 40 a causa di un guasto al velivolo. I passeggeri che erano già a bordo sono stati fatti scendere in attesa di un aereo sostitutivo. «Circa la metà dei passeggeri era in viaggio per motivi di salute, l’altra metà per ragioni lavorative», racconta Francesca Nocera, commercialista e testimone diretta dell’accaduto. «In Sardegna la sanità è allo sbando e se non ci garantiscono trasferimenti certi, rischiamo davvero la vita».

In una nota, Aeroitalia spiega che cosa è accaduto: «Poco prima del decollo è stato riscontrato un inconveniente tecnico e al fine di garantire la massima sicurezza è stata presa la decisione di sostituire l’aeromobile con un altro velivolo. I controlli aggiuntivi sono stati eseguiti anche a costo di un ritardo nell’interesse primario della sicurezza del volo. I passeggeri sono rimasti a bordo per circa 40 minuti con l’aria condizionata accesa. Durante l’attesa è stata distribuita acqua a bordo come da procedura. Il volo è ripartito con un ritardo complessivo di 2 ore e 40 minuti rispetto all’orario previsto. AeroItalia si scusa per il disagio arrecato, ricordando tuttavia che la compagnia vanta un indice di puntualità superiore al 95% sulla rotta Cagliari–Milano. Ritardi e inconvenienti tecnici, seppur rari, rientrano tra le eventualità previste da ogni compagnia aerea».

