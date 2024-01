Voli estivi, via libera dell’Enac 

L’Enac dà il via libera all’assegnazione degli slot nell’aeroporto di Linate e sblocca la vendita dei biglietti in regime di continuità territoriale per l’intera stagione estiva. L’ente per l’aviazione civile ha inviato ieri una lettera ad Assoclearance (l’associazione che gestisce il conferimento delle fasce orarie per i decolli alle compagnie aeree) e alla Regione: ora nello scalo milanese potranno essere superati i limiti di movimenti orari, circonstanza che aveva fermato l’apporvazione del programma operativo di Ita Airways in Sardegna.

La comunicazione

«Rispetto ai movimenti orari sull’aeroporto di Milano Linate per i voli in onere di servizio pubblico, Enac ha autorizzato Assoclearance a superare il limite dei 18 movimenti orari e, contestualmente, ha autorizzato il programma operativo di Ita Airways per la stagione estiva. In questo modo, i passeggeri interessati possono, senza problemi, prenotare i voli da e per la Sardegna per i collegamenti con Linate e Fiumicino anche per i prossimi mesi».

Ita Airways «sta lavorando all'alimentazione dei propri sistemi di vendita per rendere disponibili per l'acquisto i biglietti per i voli della stagione estiva 2024 nelle prossime ore», fa sapere la compagnia. La situazione nelle ultime settimane ha creato più di un disagio. Attualmente non è possibile prenotare un volo nei collegamenti tra Cagliari e gli scali di Fiumicino e Linate dopo il 7 aprile.

I passeggeri sardi che vogliono programmare per tempo uno viaggio non possono farlo, così come i turisti che in questi giorni stanno già pensando alle vacanze di primavera-estate. E magari dopo una prima ricerca sul web decidono di cambiare destinazione.

L’attacco

Ieri sull’argomento si sono fatti sentire pure i sindacati. «L’impossibilità di poter acquistare i biglietti compromette il diritto alla mobilità dei sardi e la stagione turistica estiva della Sardegna», ha detto la segretaria regionale di Uiltrasporti Elisabetta Manca, che ha lanciato un appello a chi sarà chiamato a governare per i prossimi cinque anni: «Comprenda la reale necessità di una gestione dei trasporti capace di trainare l’economia dell’isola e garantire un diritto che in questa ormai finita legislatura ha più volte traballato».

«È assurdo che ogni sei mesi si verifichino interruzioni nelle vendite dei biglietti aerei che creano enormi disagi sia per chi ha necessità di spostarsi dall'isola ma anche per chi la sceglie come meta per le proprie vacanze», evidenzia Manca. «Ancora una volta ci troviamo davanti ai limiti di un regime di continuità territoriale obsoleto, non più aderente alla realtà e alle esigenze della Sardegna». Secondo la segretaria regionale della Uiltrasporti Sardegna, Enac e Assoclearance dovrebbero assicurare tempistiche più rapide all’assegnazione degli slot per i voli in continuità territoriale trattandosi di un «servizio pubblico essenziale».

