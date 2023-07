Voli e tariffe, assalto all’Europa 

C’è da scrivere la nuova continuità territoriale che decollerà a fine 2024, andando a Bruxelles a rivendicare – prima di tutto – più posti e frequenze per i sardi e un tetto massimo alle tariffe “di mercato” per i non residenti. E per combattere questa battaglia la Regione deve avere al suo fianco il Governo. L’assessore ai Trasporti Antonio Moro ieri a Roma al ministero delle Infrastrutture ha visto i viceministri Galeazzo Bignami e Edoardo Rixi per un primo incontro interlocutorio e l’avvio di un filo diretto e costante. Il prossimo passo sarà l’apertura di un tavolo permanente (anche con l’Enac).

«Presenteremo un dossier sul tema», sottolinea il rappresentante della Giunta Solinas, «con tutti i numeri che certificano il fatto che la Commissione europea ha dato un’interpretazione riduttiva sul traffico aereo da e per l’Isola, dunque, quando i passeggeri aumentano, ad esempio in questi weekend estivi, il sistema non regge e i biglietti si esauriscono in poche ore. Altro problema, anche questo molto sentito nei periodi più “caldi”, riguarda i prezzi praticati ai non residenti».

Il percorso

Insomma, è necessario lavorare in sintonia per far sì che il bando che verrà corregga le storture attuali e contenga i punti essenziali per garantire ai sardi in ogni momento e 365 giorni all’anno pari opportunità di mobilità con gli altri cittadini d’Italia, e per impedire che i turisti vengano tartassati e rinuncino a fare le vacanze da noi. Intanto la Regione procede con il suo dl che prevede incentivi alle compagnie aeree per l’apertura di nuove rotte nell’Isola – a disposizione ci sono 5 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni all’anno dal 2024 al 2025. Poi, entro dicembre prossimo, potrebbe entrare in vigore (la bozza di decreto del ministero è pronta) il sistema di sconti, su tutti i voli, per alcune categorie di passeggeri, come under 25, studenti fuori sede, trasfertisti per lavoro o per ragioni sanitarie, disabili, anziani e persone con reddito basso.

Il vertice

Nella seconda parte dell’incontro di ieri si è parlato del futuro del sistema aeroportuale dell’Isola. In una nota, il ministero ha fatto sapere che tra gli obiettivi c’è anche quello «di creare un dialogo tra F2i e Regione Sardegna con l’obiettivo di una maggiore sinergia tra gli scali di Alghero, Olbia e Cagliari, per individuare una strada comune con soluzioni alle criticità».

Hanno partecipato, oltre all’assessore e ai due viceministri, il deputato Salvatore Deidda (presidente Commissione Trasporti), il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, Renato Ravanelli (amministratore delegato di F2i, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali che possiede già gli scali di Alghero e Olbia e adesso sta puntando anche a Cagliari), Alberto Bertolotti (presidente Confcommercio Sud Sardegna), Sebastiano Casu (presidente Confcommercio Nord Sardegna), Agostino Cicalò (presidente Confcommercio Nuoro).

La denuncia

Intanto, dopo l’assegnazione provvisoria a AeroItalia (che ha sconfitto Ita nell’offerta al ribasso) delle rotte tra Alghero e Fiumicino e Linate, interviene il deputato del Pd Silvio Lai: «È scandalosa la scelta di Ita di presentarsi con una riduzione di soli 180mila euro alla gara per la continuità territoriale per Alghero. La compagnia del ministero del Tesoro, e quindi del Governo, sceglie consapevolmente di tagliare fuori il Nord Sardegna, oltre 350mila abitanti, dalla rete dei voli nazionali. Ancora più scandaloso è che Ita avrebbe perso la gara nonostante un'offerta tecnica migliore, perché il bando della Giunta regionale prevedeva il 60% del punteggio alla riduzione economica. Ma davvero la continuità territoriale è una questione di risparmio di 100-200.000 euro a fronte di un’offerta tecnica più adeguata? Perché la Regione dà un peso preponderante all’offerta economica anziché alla qualità del servizio?».

RIPRODUZIONE RISERVATA