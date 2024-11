Voli dirottati per nebbia: odissea a Elmas 

Dirottamenti e ritardi a causa della nebbia che ha avvolto l'aeroporto di Alghero la sera di domenica. Tre aerei in arrivo hanno fatto rotta verso gli scali di Cagliari e Olbia, perché la pista di Fertilia non era visibile al pilota che ha preferito dirigersi verso terminal più sicuri. Da Malpensa l’aereo Ryanair con 177 passeggeri a bordo è finito a Elmas. Sarebbe dovuto atterrare ad Alghero alle 23, ma i viaggiatori sono riusciti ad arrivare a destinazione solo all’alba, con dei pullman. Stessa sorte per il volo proveniente da Bergamo con 185 passeggeri. Il velivolo è stato dirottato a Olbia. Problemi anche ieri per i primi decolli del mattino. Poi la nebbia si è diradata e l’attività dello scalo è tornata a pieno regime. Non sono mancate le polemiche da parte dei viaggiatori che si sono sentiti abbandonati alla loro sorte, privi di informazioni precise, in un aeroporto con i bar chiusi. Una situazione di vera emergenza che non era possibile preventivare, anche perché quello della nebbia è un fenomeno del tutto anomalo per la Riviera. La città è stata avvolta da una coltre bianca, non appena è calato il sole la situazione è peggiorata e di conseguenza la visibilità si è notevolmente ridotta, a tal punto che la sala operativa dell’aeroporto ha deciso di dare uno stop al traffico. (c. fi.)

