Voli da Cagliari per Alghero e Olbia 

Il bando per connettere l’Isola al resto del mondo con nuove rotte rilancia anche i voli interni: tra le 67 destinazioni previste dalla Regione spuntano i collegamenti Cagliari-Alghero e Cagliari-Olbia. A disposizione ci sono 10 milioni di euro all’anno per sostenere il traffico aereo, soprattutto nei mesi di bassa stagione in cui il turismo va in letargo. Oltre ai voli diretti verso le città europee (tra le novità: Dubrovnik, Rotterdam, Helsinki) ci sono destinazioni extra Ue: Istanbul, Dubai, New York e Filadelfia.

a pagina 7