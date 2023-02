Voli, Alghero aspetta col fiato sospeso  

«L’assessore ai Trasporti ha fatto ciò che doveva essere fatto. Certo aumenta l’incertezza. L’effetto collaterale è che fino al 13 febbraio non sapremo cosa succederà». Stefano Visconti presidente della Camera di Commercio di Sassari e Unioncamere regionale, non nasconde la preoccupazione per la riapertura dei termini della procedura per assegnare le rotte in continuità territoriale da e per l’aeroporto di Alghero, ma ammette anche che, in queste condizioni, non c’erano altre soluzioni percorribili. «L’assessorato è stato pragmatico – aggiunge – ci auguriamo, però, che in futuro le varie componenti territoriali vengano interpellate prima della redazione dei bandi».

Le preoccupazioni

Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, monitora l’evolversi della situazione. «La Regione sta seguendo con prudenza un percorso che dovrà arrivare a un risultato, quindi se il rinvio di qualche giorno permetterà di ottenere la partecipazione delle compagnie aeree e di poter avere un maggiore margine di dialogo con l’Europa, in vista anche di un ulteriore gara, ecco allora va tutto bene. Certo non posso nascondere la preoccupazione, – prosegue Conoci - perché siamo a ridosso della scadenza dell’attuale bando».

Per il segretario generale della Filt Cgil quanto deciso dalla Regione «potrebbe essere l’unica soluzione possibile per non incorrere in una procedura di infrazione. Questa situazione, sia ben chiaro – sottolinea Arnaldo Boeddu – non è dovuta a responsabilità dell’attuale assessore regionali ai Trasporti, ma ai ripetuti errori della giunta regionale. Errori – tiene a evidenziare il sindacalista – causati dal mancato confronto con le parti sociali che, su questo tema, avrebbero potuto dare un contributo per evitare il disastro a cui stiamo assistendo. Questa triste esperienza deve servirci come monito per il prossimo futuro».

«Gara unica»