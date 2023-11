Voli a tariffe altissime «Situazione drammatica» 

Pochi e carissimi. E così, sulla situazione dei voli aerei nell’Isola arriva un’interrogazione della deputata cagliaritana dei Progressisti, Francesca Ghirra, rivolta ai ministri Matteo Salvini e Adolfo Urso. «La drammatica situazione dei voli da e per la Sardegna», sostiene Ghirra, «nel periodo natalizio era più che prevedibile. Ma nulla è stato fatto per evitare i soliti disservizi e, soprattutto, i folli prezzi dei biglietti». La deputata fa alcuni esempi nelle date delle festività, tra cui il Milano-Alghero fra 180 e 431 euro e i 349 per il Venezia-Cagliari. «Ai ministri chiedo cosa faranno per impedire speculazioni ai danni degli utenti e come intendano garantire l’immediato ripristino della continuità territoriale da e verso la Sardegna», scrive Ghirra: «Confido che si attivino rapidamente», attuando così «le disposizioni costituzionali per rimuovere gli svantaggi dovuti all’insularità».

I Cinquestelle

Sul caso-voli interviene anche Desiré Manca, consigliera regionale del Movimento Cinquestelle, che focalizza la sua attenzione sullo scalo di Alghero. «È una meta turistica senza porte d’accesso», denuncia, «il Nord-Ovest è un intero territorio completamente tagliato fuori dal resto d’Europa: dopo la ritirata di Ryanair, sono spariti i collegamenti internazionali». Manca aggiunge che dall’aeroporto Riviera del Corallo «è impossibile viaggiare verso una città europea con un volo diretto e anche i pochi voli per la Spagna e la Francia sono stati spazzati via». Restano solo «i collegamenti con la Penisola e le tratte con Roma e Milano in continuità territoriale, ma anche i biglietti con le tariffe agevolate per residenti lasciano a desiderare, con soli tre voli al giorno».

