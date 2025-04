«Volevo una partita come questa» 

Il marchio indelebile di Leonardo Pavoletti. C'è la firma pesantissima del capitano sul trionfo al Bentegodi, come successo sempre da quando veste – con orgoglio – la maglia del Cagliari. Alla prima da titolare in questo campionato gli sono bastati 30' per colpire, sfruttando il doppio errore della difesa del Verona per toccare alle spalle di Montipò: un gol decisivo, il secondo stagionale. «Sono contento di tutti, volevo una partita così: ci tenevo talmente tanto», la sua gioia al triplice fischio. «I compagni sono stati fantastici, è tutto l'anno che lavoriamo e ci rimproveriamo tante volte però abbiamo sempre lavorato per lo stesso obiettivo. Sono contento, queste partite non vengono a caso».

L'uomo chiave

Quando per il Cagliari arriva il momento decisivo Pavoletti c'è sempre. In questa stagione non c'era ancora riuscito, con un impiego sempre da subentrato: 24 presenze tutte per scampoli di gara, al massimo un tempo. A Venezia il gol numero 50 in rossoblù in un pomeriggio da dimenticare, stasera il timbro su una salvezza sempre più vicina. Ha sostituito lo squalificato Piccoli, che al contrario aveva sempre giocato titolare, e non lo ha fatto rimpiangere per nulla: esattamente quello che aveva previsto Nicola, che nella conferenza di vigilia era apparso da subito sicuro nel dare una maglia dal 1' al capitano. «Di lui mi fido ciecamente», aveva detto il tecnico, e i risultati gli hanno dato ragione. Con 75 minuti di altissimo livello, prima di lasciare il posto a Kingstone.

L'orgoglio

Pavoletti non segnava nel primo tempo dal 14 gennaio 2023, in Serie B col Como, in A addirittura dal 17 aprile 2021 (contro il Parma). Il successo di ieri sera porta il Cagliari a +8 sulla zona retrocessione e ipoteca la salvezza, che con alcune combinazioni di risultati potrebbe essere aritmetica già nella prossima giornata. Ma per Pavoletti dalla serata di gloria di Verona c'è molto di più: «Ci portiamo via una vittoria che fa bene al cuore e a tutto», sottolinea. «È una vittoria di orgoglio e fratellanza, torniamo a Cagliari e in Sardegna pieni di tante belle cose». I ringraziamenti sono per i compagni: «Dei ragazzi meravigliosi, così come i nostri tifosi con cui è giusto festeggiare in aeroporto. Sono contento di tutti: volevo una partita così, ci tenevo tanto».

La coppia

Pavoletti ha giocato in coppia con Luvumbo, un inedito per il Cagliari di Nicola. I due hanno combinato in occasione del vantaggio: «Non ho più i 90' nelle gambe, ma almeno l'esperienza di capire dove crossa Zito ce l'ho», scherza Pavoletti. Che poi, col trofeo di migliore in campo, aggiunge: «È merito della squadra se ce l'ho, Luvumbo se lo prenderà altre volte». Di contro, l'angolano sottolinea un'intesa perfetta col compagno di reparto: «Sapevo già dove si sarebbe posizionato, so che è forte di testa. Ho cercato di fare un gran cross ed è andata bene». E sulla corsa salvezza chiede ancora lo sforzo conclusivo: «Non siamo ancora salvi, però siamo vicini al nostro obiettivo. Ci siamo allenati bene e abbiamo preso i tre punti, ora dobbiamo tornare a casa e lavorare come sempre».

