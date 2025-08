«Volevo scoprire il mondo e sono partita. Ora vivo a Dubai» 

Mettere tutti i propri sogni in una valigia e lasciare la propria terra non è mai semplice. Lo sa bene Sara Cabiddu, classe 1996, che nel 2015 ha preparato i suoi bagagli per partire da Samassi a Londra. Oggi vive e lavora (in banca) tra i grattacieli di Dubai: «Mi occupo di relazioni con clienti privati in ambito bancario», racconta.

«Ho lasciato la Sardegna a 18 anni perché volevo di più: non sapevo esattamente cosa, ma sapevo che il mondo fuori era grande e volevo scoprirlo. Il mio sogno era studiare in un’università in Inghilterra, ma all’inizio in inglese non riuscivo nemmeno a dire come stavo». Ha dovuto rimboccarsi le maniche: «Ho cominciato a lavorare subito: fast food, ristoranti, negozi. L’inglese lì lo impari per forza: ti serve per vivere, non solo per comunicare. È stata la scuola più dura, ma anche la più vera: ho imparato non solo la lingua ma anche la forza di non mollare». Poi l’università, il lavoro nei negozi di lusso. Ma l’ambizione e la voglia di cambiamento si sono fatte sentire di nuovo, e così si è spostata a Dubai: «Qui provo un senso di possibilità che non ho mai trovato altrove. A Londra ho imparato la disciplina e l’indipendenza, qui ho imparato a sognare in grande».

Il legame con la Sardegna resta fortissimo: «La mia terra resta sempre parte di me. Anche se vivo lontana, le mie radici sono profonde. Porto la mia cultura ovunque: nei valori, nel modo di relazionarmi con gli altri, nel calore umano. E ogni volta che parlo della mia storia, inizia sempre da lì: da un piccolo paese, da una famiglia semplice, da tradizioni che non voglio dimenticare. Anche se oggi la mia vita scorre tra i grattacieli, non dimentico mai l’odore inconfondibile della Sardegna: quel profumo che senti appena metti piede sull’isola».

La sua storia oggi è diventata anche un libro: “Dalla Sardegna ai grattacieli”. «Tutto è iniziato da due appunti buttati giù in un momento di confusione», confida: «Avevo bisogno di mettere ordine nei pensieri ma piano piano quelle righe sono diventate qualcosa di più. Dedico il libro a chi si sente perso, a chi pensa di non farcela, a chi crede di non avere abbastanza forza o possibilità. A chi si sente così voglio dire che non bisogna mai fermarsi. Anche quando le porte si chiudono: bisogna continuare a guardare avanti e a sognare in grande».

