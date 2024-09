«Volevo sapere cosa si prova a uccidere» 

Mantova . Freddo, quasi distaccato dalla sua realtà che da tre giorni si è trasformata in dolore e morte. Così è apparso agli investigatori, nel primo interrogatorio subito dopo il fermo, lo studente 17enne di Viadana accusato di aver ucciso, per poi occultarne il cadavere, la 42enne romena Maria Campai, che aveva contattato su una chat di incontri. «Volevo scoprire che cosa si prova a uccidere una persona», ha detto agli inquirenti. Una frase che trova supporto in quello che i carabinieri hanno riscontrato nei dispositivi in uso al ragazzo, solito frequentare siti di arti marziali. Lo studente, infatti, pratica la Mma, arti marziali miste, e le sue ricerche in rete incrociavano i siti in cui si spiegava come neutralizzare una persona a mani nude. Una tecnica che avrebbe usato per uccidere la donna, colpita al volto e alla testa e poi strangolata dopo un rapporto sessuale. Sul web anche le ricerche su “come occultare un cadavere”.

Le ricerche online

Dai suoi account sui social sarebbero emersi anche altri particolari inquietanti, come foto di Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin. Durante i giorni in cui si cercava Maria Campai il ragazzo ha mantenuto una vita normale frequentando la scuola, un istituto tecnico, e la palestra come se niente fosse, raccontano alcuni amici. In paese la svolta che ha preso la vicenda ha sorpreso un po’ tutti: il ragazzo non risulta inserito in estesi giri di amicizia, ma chi lo conosce lo descrive come «una persona tranquilla». Le indagini dei carabinieri proseguono a tamburo battente, i punti da chiarire rimangono ancora molti. Le uniche certezze sono la scomparsa per sette giorni di Maria Campai dopo aver incontrato il ragazzo (riconosciuto dalla sorella della vittima come la persona con cui si era incontrata giovedì 19 settembre) e la scoperta del corpo nel giardino della villetta disabitata accanto al condominio dove abita il ragazzo, luogo peraltro indicato da lui stesso. Intanto, il 17enne si trova nel carcere Beccaria di Milano in attesa dell’udienza di convalida del fermo, in programma domani. Martedì l’autopsia sul corpo della donna.

