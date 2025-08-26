«Volevo portare Pantani alla Pelosa» 

«Quel giorno a Marco non gli hanno strappato la maglia rosa, ma il cuore e l’anima perché per lui il ciclismo era la vita. Era nato per fare il corridore come Maradona per giocare a calcio. Era nato per quello, per infiammare le folle. Quel giorno si è sentito privato dello scopo della sua vita. E se un errore abbiamo commesso noi che gli eravamo amici, è stato di pensare che l’avrebbe superata. Ma non l’ha mai superata. La cocaina, verso la quale è scivolato dopo, è stata la sua anestesia dell’anima». Davide De Zan quando parla di Marco Pantani non riesce ancora a non farsi luccicare gli occhi e incrinare la voce, come capitava a suo padre Adriano nel finale di carriera. Il 62enne giornalista televisivo, che domani racconterà a Villasimius (piazza Margherita Hack, ore 21.30 per Ideario Storie) quella “leggenda del ciclismo” che è stato il Pirata, è un uomo in missione. Nei suoi due libri (“Pantani è tornato” e “Pantani per sempre”) ha contribuito a scardinare la teoria del Pantani imbroglione e dopato, per affermare la verità di un uomo truffato (dalla camorra che non voleva pagare le scommesse sulla vittoria al Giro del 1999. Giornalista e amico di un campione, che male c’è? «Io sono orgoglioso di esser stato suo amico e quando le persone mi fermano, mi ringraziano, mi stringono la mano manifestandomi l’apprezzamento per ciò che ho fatto per lui, sento qualcosa dentro: è il senso di come l’amicizia vera, profonda possa continuare anche se uno dei due non c’è più», afferma.

Pelosa e rimpianti

Al telefono dall’Isola dei Porri, De Zan si gode le vacanze, rigorosamente a Stintino: «All’inizio degli anni Settanta mio papà venne qui e si è innamorò di quello che allora era un gioiello sul mare. L’anno dopo comprò la casettina appena sopra la Pelosa: non ce ne siamo più andati. Dalla fine del Giro a ottobre, tra una corsa e l’altra, si spostava in quella che diventava la sua casa estiva», spiega. «Per me è piena di ricordi meravigliosi delle estati vissute qui. Purtroppo la Pelosa non è più grande com’era una volta e c’è tanto, troppo cemento. Abbiamo passato momenti, anni straordinari con papà, con i Moratti». Con un grande rimpianto: «Mi spiace che il Pirata non l’abbia mai vista. A lui, che era uomo di mare, questo posto sarebbe piaciuto tantissimo. Cesenatico è bella ma il mare che si vede qui è leggermente meglio... A me e a mio babbo sarebbe piaciuto regalargli qualche giornata da queste parti ma non ci siamo mai riusciti. Se n’è andato via troppo presto». In fondo è sempre così: «Mi è capitato con tanti campioni: quando si corre, tu come giornalista e loro come atleti, si è concentrati su ciò che si deve fare. Ma è bello, una volta finita la carriera, venire qui a riparlarne. Con Chiappucci, Bugno, Cipollini è successo. Con Marco tante volte, mangiando una piadina, pensavamo che dopo vent'anni ci saremmo ritrovati. Il destino non gliel’ha permesso».

Riabilitato

Davide aveva fatto una promessa a mamma Tonina. Quella di riabilitare il nome di suo figlio Marco, uno dei ciclisti più amati di sempre, infangato dallo stop (per ematocrito alto, non per doping) di Madonna di Campiglio. Quando, dopo tanti anni, a Bagni di Romagna, l’ha vista tornare al Giro d’Italia e sentirsi bene, ha capito di averla mantenuta. «Credo che dare un po’ di pace a una anima tormentata come quella di chi perde un figlio sia stata una cosa bella, intensa commovente. Quando spiegavo alle persone che c’era un’altra verità, ero contento se anche una sola cambiava idea».Grazie anche ai suoi libri molta gente aveva capito e ha cambiato opinione: «Secondo me è avvenuto questo», dice. «Se un merito ce l’ha quel libro, credo che sia quello di aver aperto una breccia nella considerazione delle persone e acceso la luce su un capitolo non considerato: cioè che a Marco Pantani sia capitato ciò che è successo ad Alex a Schwazer, per il quale un magistrato ha detto che poteva esserci stata una manomissione delle provette. Si è aperto uno squarcio e ciò che sembrava impossibile è diventato credibile».

L’amore per il Pirata

E molti ci credono, basta vedere quante scritte, quante bandiere per Marco ci sono sulle strade del ciclismo: «Credo che l’amore verso Marco sia acceso più che mai perché la gente ha capito cosa gli è successo e quali ingiustizie abbia sopportato». Marco arrivò al Giro dopo tremendi incidenti e delusioni: senza quelli sarebbe stato diverso? «Non sarebbe cambiato niente: molti superficialmente lo descrivono come un debole ma lui era tutto tranne che un debole. E si è rialzato mille volte, con una gamba spappolata è tornato non a camminare ma a correre e ha vinto il Giro e il Tour. Se non l’avessero fermato, nel 1999 un altro Giro era già vinto e sono convinto che avrebbe battuto Armstrong e vinto altri Tour. E tutta la sua narrazione sarebbe cambiata».

RIPRODUZIONE RISERVATA