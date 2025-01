«Volevo diventare un cowboy e...» 

Celestino Podda è nato nella poverissima Senorbì del secondo dopoguerra. Nel paese del Sud Sardegna ha trascorso l'infanzia, con pochi amici e senza una lira, tanto da non potersi permettere neppure il grembiule per andare a scuola. Non ha mai conosciuto il padre, morto prima che lui nascesse a causa di un incidente sul lavoro. La sua è comunque una storia di riscatto, per fuggire dalla miseria è stato costretto a emigrare prima in Francia e poi in Olanda, dove vive tuttora. Celestino, per gli amici Lino, ha messo insieme i ricordi di quando era ragazzo e ha scritto la sua autobiografia, “Volevo diventare un cowboy”, pubblicata da Sandhi Edizioni, con diversi capitoli dedicati alla vita da emigrato di successo.

Anni duri

Gli anni più difficili coincidono con lo sviluppo e la crescita demografica del paese nel cuore della Trexenta: le prime feste in piazza, il circolo dei Socialisti, l’inaugurazione di negozi e botteghe, il parroco che non si poteva contraddire e l'apertura del primo cinema dove trasmettevano soprattutto film western. Con i film di John Ford e Sergio Leone il giovane Lino è cresciuto, sognando di diventare un giorno un cowboy. «Per procurarmi i soldi per il biglietto del cinema raccoglievo ferro vecchio e lo rivendevo per due spiccioli - racconta l’autore -; un giorno però, non trovando ferro da nessuna parte, avevo rubato un cesto di uova da un pollaio e ingenuamente avevo tentato di rivenderlo alla legittima proprietaria delle galline e quindi delle stessa uova». La prima parte del romanzo è colma di episodi di questo tipo: le monellerie di Lino lo fanno sembrare un piccolo Gian Burrasca scalzo.

Svolta

La svolta nella sua vita arriva quando decide di fare le valigie per lasciare l’Isola. È in Olanda che mette su famiglia, sposa Karin e diventa padre di Valeria e Rolando. «Ed è proprio grazie ai miei figli che realizzo il sogno di diventare cowboy - dice Lino -, Valeria si trasferisce negli Stati Uniti dove sposa Jordan Cox, attore di cinema e fiction. Non posso svelare altro, ma proprio durante un viaggio in America con tutta la famiglia mi viene offerta l’occasione di vivere un’intera giornata da cowboy, partecipando a un rodeo. Come per i personaggi dei film che da ragazzo mi facevano sognare a occhi aperti, anche per me la salvezza era oltre frontiera: dovevo partire se volevo salvarmi». Il libro verrà presentato domenica 26 alle 17 alla Domu Nosta di Senorbì su iniziativa della Sandhi di Ortacesus con il patrocinio del Comune. Interverranno la direttrice del museo Elisabetta Frau, il sindaco Alessandro Pireddu, l’assessora alla Cultura Sonia Mascia e gli editori Silvia Zara e Paride Puddu.

