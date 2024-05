Volevano uccidere Zelensky, arrestati 

Kiev. Le truppe dell’Armata russa avanzano in Ucraina ma non quanto vorrebbe il loro zar, e allora per dare il colpo mortale a Kiev al Cremlino hanno messo in campo l’armata delle tenebre delle spie. L’ennesimo complotto per uccidere Volodymyr Zelensky questa volta è stato ordito in seno agli stessi servizi segreti incaricati di difenderlo. Il piano sventato da Kiev, l’ultimo di una decina di tentativi di eliminare il leader ucraino, sembra però essere il più sofisticato tramato sinora da Mosca. E secondo gli 007 ucraini doveva essere il regalo più gradito per Putin nel giorno del suo quinto insediamento. Due colonnelli del servizio di sicurezza ucraino Sbu sono stati arrestati con l’accusa di far parte di un network di talpe pronte a colpire non solo il presidente ma anche il capo dello stesso Sbu, Vasyl Malyuk, e quello dell’intelligence militare, Kyrylo Budanov. «È la prima volta che due ufficiali di alto rango passano al soldo di Mosca», ha sottolineato il portavoce del servizio, Artem Dehtiarenko. I due militari ora rischiano l’ergastolo per alto tradimento e pianificazione di un attacco terroristico. Non è chiaro quanto fosse estesa la rete di spie annidate negli apparati dello Stato ucraino, e se la caccia ai complici sia ancora aperta. Dal 2022, sono oltre 2.500 gli ucraini finiti sotto inchiesta per tradimento.

