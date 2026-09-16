«Volevano uccidere un libro: ma i “Versi” sono immortali» 

«Come ho reagito dopo l’attentato? Inizialmente ho pensato che sarei morto perché ho provato un grande dolore, e poi mi sono sentito fortunato di essere sopravvissuto a questa aggressione tanto che ancora oggi penso che qualcosa mi abbia protetto. Questa vicenda mi ha fatto capire l’importanza di ogni giorno che viviamo e mi ha insegnato ad affrontare le cose senza crearmi troppe difficoltà dando molta più importanza al tempo Extra che mi è stato concesso su questa terra cercando di usarlo per cose veramente importanti».

Quelle 14 pugnalate

Nonostante l’attentato che ha subito nel 2022, lo scrittore anglo indiano Salman Rushdie (una trentina di libri tra romanzi, saggi, raccolte di racconti e libri per l’infanzia) appare rilassato. Nel suo libro «Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio» (Mondadori, 2024) ha ricordato l’accoltellamento da parte del giovane Hadi Matar, un estremista fanatico musulmano forse memore del fatto che ai tempi del romanzo “I versi satanici”, Mondadori 1988, ritenuto blasfemo fu minacciato di morte da una fatwa emessa da Khomeyni, rimossa comunque anni dopo. Hadi Matar lo colpì sul palcoscenico dell’anfiteatro del Chautauqua a New York la sera del 12 agosto del 2022 dove parlava di letteratura. L’assassino lo pugnalò per 14 volte al viso e al collo. Oggi lo scrittore porta sempre gli occhiali perché in quell’attentato ha perso un occhio. La grave mutilazione non gli impedisce comunque di conservare le sue idee di indipendenza e libertà, nella cui tutela e diffusione è impegnata anche la manifestazione culturale Pordenonelegge che l’ha invitato per una lectio nell’ambito della “Dissensio arena” che richiama le voci degli scrittori e scrittrici dissidenti in tutto il mondo, e l’ha festeggiato assegnandole nel corso della serata d’onore l’Onorificenza Ambassador of Freedom – Ambasciatori della Libertà.

«La mia battaglia»

Lo scrittore era convinto che la fatwa fosse un capitolo chiuso, libero di viaggiare per il mondo senza essere inseguito dallo spettro di una condanna a morte pendente sulla sua testa. Ma la cosa più importante è che la sua battaglia in difesa della letteratura era stata vinta: volevano uccidere un libro, e quel libro è ancora letto in tutto il mondo. E lui ha potuto continuare a scrivere, «consegnandoci storie che generano altre storie, con la sua letteratura che rifiuta una sola voce e questa è la sua forza. Un modo nuovo di pensare il romanzo e la vita che lo sottende». Racconta: «Per 25 anni ho pensato di poter condurre una vita ordinaria e ho continuato la mia vita come tutti gli scrittori scrivendo libri e facendo conferenze, ma poi è successo quello che io ritengo un attacco isolato, che si rivelato quasi fatale. Ma la ritengo tuttora una cosa isolata e non l’inizio di una nuova fase di minacce».

«Trump il permaloso»

In questo momento in cui le guerre abbondano e la libertà di pensiero appare sempre minacciata, per lo scrittore «il problema non sono le guerre: il problema è il comportamento dei governi a cominciare da quello del mio Paese che ha un governo problematico dove i membri della stampa sono sotto attacco quotidianamente e così i comici che lavorano in televisione. Trump non ha il senso dell’umorismo, ed è anche permaloso. Inoltre, tutto quello che Trump dice è il contrario della verità ed è una minaccia non solo sul fronte della libertà di espressione, ma siamo a soli 50 giorni dalle elezioni di Mid-term e forse le cose cambieranno. Rileviamo una pressione sulla libertà ma noi scrittori siamo persone piuttosto ordinate e diciamo quello che dobbiamo dire».

L’intelligenza artificiale

Si spera (ma anche ci si preoccupa) nell’intelligenza artificiale, ma ammette di sapere veramente poco di questa materia «e non posso dire granché, mi farebbe piacere che tutto restasse com’è».

«Nessuna certezza»

Nel lavoro e nella vita, per lui «lo scopo dell’immaginazione non è mai stato quello di inventare la realtà ma di dimostrare la realtà. Prima di diventare uno scrittore ho studiato all’Università e mi sono sempre mosso ai confini tra la storia e l’immaginazione e ho cercato di combinarle il più possibile. Mi preoccupano ultimamente le persone che esprimono tanta certezza. Il futuro contiene l’improbabile».

«L’Islam radicale»

Si rabbuia un tantino quando parlando del rapporto tra l’Occidente e l’Islam conferma che «l’Islam radicale esiste, ed esiste un regime sanguinario in Iran: ma non trovo giusta la guerra promossa dagli Stati Uniti che non porterà al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione iraniana: la guerra si è rivelata controproducente, e il regime iraniano ne uscirà più forte».

In chiusura ricorda Italo Calvino: «L’ho conosciuto personalmente, è stato uno dei numi tutelari della mia carriera di scrittore. Insieme a Shakespeare, a Gunter Grasse e a Milan Kundera, rappresenta la radice europea della mia scrittura. Ma Calvino è soprattutto il massimo interprete di un filone che percorre tutta la letteratura del Novecento: un realismo che non si ferma alla superficie delle cose, ma sfrutta le risorse di una fantasia inesauribile per addentrarsi nei meandri più oscuri della realtà. Aspirando a farne emergere il nocciolo, a carpire i segreti più intimi del mondo».

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