«Volevano uccidere anche me» 

Reggio Emilia. Lo aveva già detto a metà novembre, quando portò gli investigatori a trovare il corpo di Saman, e lo ha ribadito il 10 marzo, quando ha ottenuto di essere interrogato dai pm e dai carabinieri. Danish Hasnain, lo zio della 18enne pachistana, sostiene di non essere stato lui a uccidere la ragazza: la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 si limitò ad accompagnare i due cugini a seppellirla. Il 32enne, da ieri a processo in Corte di assise, ha detto ai giudici che i parenti volevano assassinare anche lui: «Io penso che mi abbiano chiamato perché volevano uccidermi per il mio buon rapporto con Saman, io ero d’accordo sulla sua relazione con Saqib. Poi non so perché non mi hanno ucciso». E poi: «A pensarci bene la buca era troppo grande per una sola persona e gli altri mi hanno incastrato perché sapevano che parlavo».

