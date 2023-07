«Volevano derubarci» 

Finiti in mare perché qualcuno, su un peschereccio tunisino, invece di aiutarli e portarli in salvo, voleva rubare il motore che spingeva il barchino con cui stavano cercando di raggiungere l'Europa: è l'ultimo racconto della disperazione che arriva da un gruppo di migranti scampato al naufragio al largo di Malta: 37 superstiti, 16 dei quali portati al Poliambulatorio di Lampedusa perché in stato di ipotermia o ustionati, 5 - tra i quali un bimbo - dispersi e un cadavere, quello di una 35enne ivoriana.