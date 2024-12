«Volevano colpire la premier» 

Bologna. Daniele Trevisani era proclamato il «comandante», Andrea Ziosi «l’editore» mentre Salvatore Nicotra era «l’istruttore». Erano i ruoli che si erano dati i tre principali indagati, finiti in carcere insieme ad altri nove nell’inchiesta della Digos di Bologna, coordinata dalla Procura, sul gruppo suprematista e neonazista chiamato prima “Werwolf Division” e poi “Divisione Nuova Alba”. Si trattava, secondo gli investigatori di una «cellula organizzata», già in fase operativa e in grado di realizzare atti eversivi, anche con tecniche usate dai cosiddetti lupi solitari sia suprematisti che jihadisti. Altre 13 persone sono state perquisite.

Le indagini

Tra le contestazioni mosse al gruppo c’è la «preparazione di gravi attentati», anche nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di un economista del World Economic Forum, Klaus Schwab. L’idea di colpire la premier emerge da conversazioni agli atti, risalenti al 2023, quando alcuni indagati hanno discusso tra loro più volte di Meloni, definendola tra l’altro una «fascista che perseguita i fascisti». Nei dialoghi si parlava anche di sopralluoghi nelle zone di Palazzo Chigi e Montecitorio per studiare lo scenario dove compiere un possibile attentato: «C’è un albergo davanti al Parlamento - è uno dei dialoghi intercettati - da lì puoi sparare dall’alto».

Le intercettazioni

Uno degli indagati, dopo le perquisizioni del maggio 2023, intercettato, sosteneva di aver «allenato» cinque persone, «potenzialmente guerriglieri» che avrebbero dovuto sparare alla premier. Sempre su questo tema, un altro indagato in un dialogo disse: «Trovami un cecchino e attueremo il tuo piano». L’indagine è andata avanti anche grazie all’analisi dei gruppi Telegram. L’esempio a cui si ispiravano erano terroristi come Pierluigi Concutelli o Giusva Fioravanti, il modello erano i Nar, che pur essendo «non più di 20», hanno «quasi rovesciato il Governo». Tra gli arrestati, anche il tenore 76enne Joe Fallisi, pugliese, a cui viene contestato di essere l’amministratore di un gruppo Telegram. Tra gli indagati anche due minorenni e viene contestata all’associazione di aver coinvolto e istigato nell'attività illecita proprio ragazzi non ancora 18enni.

