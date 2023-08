«Volevamo sposarci e avere dei bimbi» 

«Il nostro sogno era sposarci e avere dei bambini. E volevamo farlo presto. Ci dicevamo che i nostri nonni avrebbero dovuto fare in tempo a conoscerli». Jenny Tronci a 19 anni non smette di piangere davanti alla camera mortuaria del cimitero di Assemini. Lacrime per la morte del suo fidanzato, Giacomo Puddu, 23 anni, rimasto ucciso in un incidente stradale lungo la Provinciale 92 a Macchiareddu mentre a bordo del suo scooter martedì sera rientrava a casa dopo una giornata di lavoro.

La coppia

Ventenni e innamorati. Impegnati nel lavoro per costruire un progetto solido di famiglia insieme, fatto abbastanza inusuale per una coppia così giovane. Le lacrime di Jenny sembrano fare ancora più male, se esiste qualcosa che faccia più male di una giovane vita spezzata. Erano una bellissima coppia. la diciannovenne, consapevole di dover affrontare un dolore troppo grande, ieri al cimitero di Assemini ci è andata accompagnata dalla sua famiglia.

Il lavoro

Erano davvero giovani quando si sono fidanzati quattro anni e mezzo fa, ma erano così certi del loro amore che sono andati a vivere insieme. E presto di sarebbero sposati, avrebbero allargato la famiglia. Un sogno che si sarebbe potuto realizzare presto, Giacomo aveva trovato un'occupazione stabile come saldatore nell'azienda dove aveva preso il posto di suo padre Giuseppe, che per motivi di salute non può più lavorare. A dicembre avrebbe firmato il contratto a tempo indeterminato, passaggio fondamentale per coronare il sogno della coppia.

La mattina di quel maledetto martedì i due giovani si sono svegliati insieme: «Lui è andato al lavoro - ricorda Jenny - poi ci siamo sentiti all'ora di pranzo, come facevamo ogni giorno a quell'ora per scambiarci un saluto. È l'ultima volta che l'ho sentito, alle 19 ho saputo che non c'era più».

La tragedia

Il loro progetto di crescere insieme si è infranto contro un'autocisterna sulla strada provinciale 92, mentre Giacomo Puddu percorreva quei pochi chilometri che lo separavano dalla sua adorata Jenny, con la quale aveva scelto di vivere a Decimomannu.

«Giacomo era un ragazzo con la testa sulle spalle, responsabile e molto maturo - afferma la ragazza - era prudente alla guida». Sul piano delle indagini si sta facendo chiarezza, la Polizia locale di Assemini è al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente, ma al momento Jenny non ha testa né cuore per pensare a questo: «Giacomo era dolcissimo, affettuoso, sempre presente. Amava moltissimo la sua famiglia d'origine e aveva tanta voglia di crearne una sua insieme a me, abbiamo adottato un cagnolino, si chiama Kira e lui era tenerissimo anche con lei. Eravamo così felici».

I funerali di Giacomo Puddu si terranno oggi alle 15, nella chiesa di San Pietro ad Assemini.

