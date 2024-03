Voleva uccidersi, salvato dai carabinieri 

Ha raggiunto il tetto di uno dei padiglioni di tre piani dell’ospedale “Santissima Trinità”, deciso a buttarsi di sotto. A salvarlo sono stati i carabinieri, che dopo una lunga trattativa sono riusciti a convincere l’uomo a desistere dal suo gesto disperato, malgrado all’inizio fosse estremamente deciso nel farla finita.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, quando alcuni testimoni hanno segnalato che l’uomo, un quarantenne che non era ricoverato all’ospedale, minacciava di lanciarsi nel vuoto da una balaustra. In pochissimi minuti è arrivata all’ospedale una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei carabinieri. I militari hanno iniziato a parlare con il quarantenne, che era visibilmente depresso. L’uomo ha raccontato di aver appena litigato con i suoi familiari e che aveva deciso di togliersi la vita.

I carabinieri della pattuglia l’hanno invogliato a parlare dei suoi problemi, la conversazione è andata avanti per una ventina di minuti durante i quali hanno tentato di scoraggiarlo dal suo proposito suicida. Poi, lentamente, sono riusciti ad avvicinarsi alla balaustra e l’hanno riportato sul tetto, e poi al piano terreno. Il quarantenne, a quel punto, è scoppiato in lacrime e ha ringraziato i carabinieri per le parole d’incoraggiamento che gli hanno rivolto.

L’uomo è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Is Mirrionis per accertamenti sul suo stato di salute mentale.

