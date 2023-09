Voleva incendiare il locale per vendicare il figlio: ucciso 

FERRARA. Un 42enne, Davide Buzzi, è morto venerdì dopo essere stato accoltellato intorno alle 23,30 in un bar del centro, il Big Town di via Bologna. Ferito gravemente un 20enne che era con lui. Feriti in maniera non grave il titolare del bar (41 anni) e suo padre (69). La notte del 12 agosto in via Bologna era morto dopo aver assunto cocaina il figliastro 19enne di Buzzi, che accusava i titolari del bar di non aver allertato per tempo i soccorsi. Venerdì Buzzi, accompagnato dal cugino del figlio, è arrivato al locale con una grossa tanica di benzina, probabilmente per dare fuoco al bar. Il titolare e suo padre hanno reagito e lo scontro è terminato con Buzzi a terra, incosciente, e il giovane ferito al ventre.

