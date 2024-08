«Voleva chiarire e gli ha sparato» 

I carabinieri hanno appena terminato i rilievi quando in via Dante si affaccia una donna. Si guarda intorno, non riesce a trattenere le lacrime. «Perché? Francesco voleva soltanto chiarire e invece l’ha ucciso in questo modo, non è giusto». Valentina, la compagna della vittima, lo ripete tra i singhiozzi e non si dà pace. Fa avanti e indietro in via Dante «voglio vedere dove è successo» poi ammutolisce fino all’arrivo delle amiche.

In paese

È un sabato tragico a Santa Giusta, dove tutti si conoscono e sanno del passato difficile dell’ucciso, rimasto orfano di madre da piccolo. Alcuni guai con la giustizia (fra droga e qualche rissa) ma proprio una decina di giorni fa aveva terminato il periodo di affidamento in prova, gli era stato tolto anche il vincolo dell’orario notturno ed era finalmente libero. Anche Giuntoli era già noto alle forze dell’ordine, qualche segnalazione per l’uso di sostanze stupefacenti ma nessuno si sarebbe aspettato che una discussione per motivi banali sarebbe potuta finire nel sangue. E ieri nei bar della piazzetta a pochi passi dal Municipio nessuno ha voglia di commentare. Silenzio anche nel locale in cui Salis e Giuntoli hanno iniziato a litigare.

Incredulità

«Siamo increduli e addolorati – ha commentato il primo cittadino Andrea Casu – siamo davanti a un fatto grave e al tempo stesso drammatico che non appartiene certamente alla nostra comunità». Il sindaco conosce il vissuto di entrambi ma il pensiero va subito «alle due famiglie distrutte – aggiunge – siamo sgomenti e ci stringiamo ai parenti di tutti e due, stanno affrontando una situazione dolorosa e molto delicata». Adesso c’è attesa per la data del funerale «aspettiamo che la salma di Francesco venga restituita ai familiari, al momento non sappiamo nulla con certezza». Sui social intanto compaiono tantissimi commenti, fra gli amici e i conoscenti prevalgono dolore e incredulità.

