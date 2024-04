Uccisa per annullarla: è un femminicidio quello della ventiduenne francese, trovata morta in una chiesetta diroccata sulle montagne della Valle d'Aosta. «È stato determinato da motivi di possesso. Non si è trattato di raptus, di gelosia o di passione ma un omicidio tipico di una manifestazione di potere nei confronti della ragazza», ha sottolineato il procuratore capo di Aosta.