Volete degustare il nettare viola? A Telti c’è la Sagra del mirto 

Illuminato di viola, tra i trenta stand del mercatino estivo, Telti il prossimo fine settimana inaugura l’edizione numero ventinove della Sagra del Mirto, organizzata da Comune e Pro loco. Protagonista la bacca più conosciuta dell’Isola, che durante l’evento si degusta gratuitamente in tutte le sue declinazioni, a celebrare il mirto, mostre, musica, appuntamenti culturali, laboratori e premi nel cuore della collina gallurese affacciata sul mare, che si trasforma per tre giorni in un percorso enogastronomico, in un viaggio tra arte e manifattura sarda e in un teatro a cielo aperto di sonorità tradizionali.

I suoni dell’Isola

L’attesa fiera estiva debutta venerdì con un progetto artistico, per la regia di Ambra Pintore, che tra dialogo in poesia e musica popolare porta in scena “Non fermiamo la tradizione”: sul palco, launeddas, organetti armoniche e violini suonati da Cuncordu sas bator colonnas Scano Montiferro, Orlando Maxia e Matteo Muscas, Federico Marras Perantoni trio, Buju mannu e Ambra Pintore quintetto.

La storia nel pane

A chiudere il sipario, domenica, l’esibizione di cinque gruppi folk e nel mezzo, sabato, il concerto degli Istentales che dal 1995 suonano l’etno pop agropastorale che ha affascinato grandi nomi del panorama musicale italiano e che è valso alla band nuorese prestigiose collaborazioni, da Roberto Vecchioni a Eugenio Finardi fino a Elio e le storie tese. Non solo buon cibo e spettacoli, la Sagra è un itinerario dentro la storia della cultura gallurese: visitabili tutti i giorni, ospita l’esposizione di pani realizzati nell’ambito della manifestazione regionale “Lu caminu di lu tricu”, festa del grano che ha premiato i migliori elaborati di panificazione artistica e la mostra itinerante “Sardegna foreste”: i tesori naturali di un’Isola, a cura di Forestas, che espone le azioni dell’ente a salvaguardia delle biodiversità.

Impegno per l’ambiente

Terra e paesaggio al centro della manifestazione, la Sagra del Mirto consegna il premio Va…lentina, riconoscimento che l’amministrazione comunale riserva alle personalità impegnate a portare avanti azioni per uno sviluppo sostenibile delle comunità sarde e che lo scorso anno è stato assegnato al conte veneziano Luigi Donà dalle Rose, fondatore di Porto Rotondo, per le sue battaglie a tutela dell’ambiente del borgo turistico olbiese. Nata dalla passione di un gruppo di estimatori nel 1995, la Sagra del Mirto è diventata un appuntamento che attira migliaia di avventori. «I duecento posti letto censiti dall’amministrazione comunale già registrano il tutto esaurito nel periodo della manifestazione», ha detto l’assessore al Turismo Matteo Sanna. Appuntamento a venerdì 9 agosto. Fino a domenica un grande programma di degustazioni, tradizioni e cultura.

