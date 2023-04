«Volere è potere? Un gran falso»  Parola di Paolo Borzacchiello 

«La felicità non ama il verbo essere. E sa perché? Perché la felicità non esiste. Ognuno di noi può fare cose che lo fanno star bene, diverse per ciascuno, ed è la somma di questi momenti che rende la vita più piacevole». Secondo Paolo Borzacchiello, bresciano, classe 1974, tra i maggiori esperti italiani di intelligenza linguistica e comunicazione, la felicità come condizione esistenziale è il fumo di un cattivo venditore. E intende diradarlo con lo spettacolo che porterà domani a Cagliari, al Teatro Massimo alle 20.30, ospite del Cedac. Ispirato al suo ultimo libro divulgativo, “Forse sei (già) felice e non lo sai. Il primo manuale di crescita personale realistica e sostenibile” (Mondadori), l’omonimo recital letterario proverà a convincerci che accettare una letizia imperfetta è l’unica via percorribile.

Che cosa c’è di sbagliato a credere che la felicità esista?

«La questione è questa: se noi ci proponiamo un’ideale di felicità che non può essere raggiunto per natura, così come ci suggeriscono i falsi miti del successo self-made, non saremo mai contenti. Se invece maturiamo una buona consapevolezza di noi stessi e ridefiniamo i parametri con cui misurare il nostro benessere, allora potremmo scoprire di essere già felici».

Quali sono i falsi miti?

«“Volere è potere”, “Se ti impegni ce la fai”: queste frasi sono esempi di positività tossica, che condizionano pesantemente la nostra vita creando aspettative irrealistiche».