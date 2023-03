Volate, sbuffi e gol mancato, Nandez c’è 

Il Cagliari martedì pomeriggio aveva annunciato il suo ritorno tra i convocati per la gara col Genoa addirittura con un video sui suoi canali social. Nahitan Nandez ha sofferto per un mese ai box, a causa di una distorsione al ginocchio, quattro partite saltate. Troppe, per un gladiatore come lui che ha bisogno del campo come dell'ossigeno. Ranieri ieri lo ha portato in panchina per un tempo, poi nell'intervallo una sola parola: scaldati. Ed El Leon è tornato a ruggire.

Presente

A destra, largo sulla fascia, libero di correre avanti e indietro, come piace a lui. Nandez è partito fortissimo. Al 4' una conclusione terminata a lato. Poi, al 10', è arrivato addirittura il gol: doppia rovesciata, prima di Lapadula, poi di Mancosu, e l'uruguagio in tuffo a metterla dentro. Troppo bello per essere vero e infatti il gol veniva annullato per il fuorigioco del numero 5 rossoblù. Il resto della gara è stato un continuo avanti e indietro, a inseguire palla e avversari, tra una sterzata e una sbuffata, condita anche da qualche urlaccio ad arbitro e giocatori rivali. Autonomia limitata e gara terminata in evidente debito d'ossigeno, ma Nandez è tornato. E Ranieri può finalmente sorridere. (al.m.)

