Volata-show a Padova: Merlier “brucia” Milan 

Padova. Jonathan Milan è un uragano ma il fulmine che illumina il cielo di Padova è quello del belga Tim Merlier. Vittoria da velocista di razza per il portacolori della Soudal Quick Step alla sua seconda vittoria nel Giro 2024, tris in considerazione del successo nel 2021, che impedisce al friulano Milan un favoloso poker. Nella 18ª tappa, in attesa dalla consacrazione a Roma di Pocagar, decide lo spunto di Merlier, il colpo di reni da spinter di qualità. Pecca, invece, il treno della squadra dell'azzurro. La Lidl Trek ha due uomini che pilotano Milan nell'affollata bagarre conclusiva, due corridori di assoluta qualità, il bergamasco Consonni e il belga Stuyven, ma prima del rettilineo finale c'è una curva che spiazza tutti, che confonde le acque. Milan resta lontano dalle ruote dell'ultimo uomo della Lidl, Consonni ed è costretto ad impostare la volata da solo. Tadej Pogacar rimane saldamente in maglia rosa e guarda con fiducia alle due tappe prima della passerella di Roma: oggi l'arrivo ai 1290 metri di Sappada dopo aver scalato Passo Duron e Sella Valcalda, domani quella ancora in territorio veneto con la doppia ascesa al Monte Grappa che precede l'arrivo di Bassano.

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae), 2. Dani Martinez (Col) a 7’42", 3. Geraint Thomas (Gbr) a 8’04”, 4. Ben O’Connor (Aus) a 9’47”, 5. Antonio Tiberi (Ita) a 10’29”, 6. Thymen Arensman (Ola) a 11’10”, 7. Romain Bardet (Fra) a 12’42”, 8. Einer Rubio (Col) a 13’33”, 9. Fiippo Zana (Ita) a 13’ 52”, 10. Jan Hirt (Cec) a 14’44”.

