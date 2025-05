Volata olandese a Lecce 

Il Giro triva nella prima volata in terra italiana un tris di velocisti dei Paesi Bassi: a Lecce, sede d’arrivo della quarta tappa, Casper Van Uden (Picnic Postnl) batte in uno sprint da brividi Olav Kooji (Visma-Lease a Bike) e Maikel Zijlaard (Tudor). Il danese Mads Pedersen ha centrato l’obiettivo minimo, conservando la maglia rosa, pur restando fuori dal podio di tappa che significa abbuoni. Nella Alberobello-Lecce di 189 km, l’abbuono di 2” l’ha invece strappato Primoz Roglic, sprintando dietro Francisco Muñoz e Isaac Del Toro a Ostuni (dove Francesco Moser trovò, sì, la prima maglia rosa della carriera ma anche la grande amarezza dell’argento mondiale del 1976, dietro Freddy Maertens).

La classifica

Lo sloveno adesso è a soli 7” in classifica dalla maglia rosa, in una classifica ancora tutta da plasmare. Il miglior italiano è Antonio Tiberi, ottavo a 27” da Roglic (leader in pectore): ieri la sua Bahrain-Vicotorious ha lavorato molto per tenerlo al sicuro, soprattutto nei due giri da 11 km di un circuito finale che aveva tre-quattro restringimenti molto pericolosi. Tanto è vero che, alla prima tornata, proprio gli uomini della Lidl-Trek si sono fatti sorprendere Dan Hoole e Giulio Ciccone sono finiti per terra, mentre la stessa maglia rosa si è dovuta fermare e forse ha speso nella laboriosa risalita del gruppo le energie che le sono mancate in volata. Jacopo Mosca si è sacrificato per non far perdere secondi a Ciccone. Tra i big di classifica, attentissimo - come detto - Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), sempre nelle primissime posizioni sino a due km dal traguardo anche Egan Bernal (Ineos), pilotato da un monumentale Joshua Tarling (il vincitore della crono di Tirana).

Il sogno

«Si è avverato un sogno che avevo da bambino. Tutto il team ha creduto in me e questa è la cosa più importante», ha detto in conferenza stampa Van Uden, 23 anni, al primo successo importante in carriera, il 5° da pro, ringraziando i compagni per i consigli: «Tutti hanno sempre creduto in me, ma è stato molto importante vedere il finale, non solo in gara ma anche perché lunedì eravamo vicini con l'albergo e abbiamo fatto una ricognizione». Oggi tappa breve, appena 145 km, da Ceglie Messapica a Matera, con la strada che nel finale tende a salire. Se sarà volata, difficile che sia a ranghi compatti.

RIPRODUZIONE RISERVATA