Volata finale, sentenze da scrivere 

Si riparte. A otto giornate dal termine, il campionato entra nella fase cruciale. La sosta per le nazionali è servita per portare consigli (e ossigeno) in vista dello sprint finale. Nonostante il Frosinone sia ad un passo dalla Serie A, tanti destini sono ancora da scrivere. D’altronde i numeri ci dicono che il campionato cadetto risulta essere attualmente il più equilibrato in Europa vista la classifica corta.

La capolista Frosinone ha rallentato il passo (7 punti negli ultimi 5 match), dimezzando quindi il cospicuo vantaggio sul Genoa, che ora è di 6 lunghezze. Difficile immaginare una squadra in caduta libera dopo l’incredibile cavalcata fatta fin quì. Ma la Serie B è imprevedibile e lo sa bene il Genoa – attualmente la squadra più in forma del campionato – che insidia prepotentemente la capolista. Allo stesso tempo Grosso può affrontare con serenità il finale di stagione forte del +11 sul Südtirol, terza forza del torneo.

Playoff e lotta salvezza

Si accende soprattutto la lotta per i playoff. Bari e Südtirol sono già proiettate agli spareggi. Il Pisa, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe avere problemi come i rossoblù di Ranieri. Resta aperto il discorso per il settimo e ottavo posto, occupato da Reggina e Palermo. Dietro scalpita il Parma ma attenzione al Como che si è risollevato nel girone di ritorno. Rimane apertissima la lotta salvezza: da Ascoli in giù sono tutte coinvolte. Spal e Brescia sperano di rientrare in zona playout, stesso discorso per il Benevento. Il Cosenza si è rilanciato dopo la vittoria allo Stirpe mentre il Venezia rimane quintultimo.