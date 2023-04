Volata a sei per il trono dei goleador 

Sei attaccanti all’assalto del titolo di capocannoniere nel campionato di Eccellenza. Sono racchiusi nello spazio di due reti (da 21 a 23) e domenica si giocherà l’ultima giornata. Classifica alla mano, sono sempre in tre a comandare la speciale classifica: con 23 marcature Giuseppe Meloni (Budoni), Mattia Caddeo (Ghilarza) e Ryduan Palermo (Villacidrese). Nella penultima giornata, giocata sabato scorso, sono rimasti a bocca asciutta sia Meloni, sia Caddeo. Palermo non è sceso in campo come tutta la sua squadra che ha scontato il turno di riposo. Domenica non giocherà il Ghilarza quindi Caddeo dovrà “sperare” che i suoi rivali non facciano centro per restare al vertice. Meloni e Palermo si troveranno faccia a faccia in Villacidrese-Budoni. I galluresi sono in lotta per il primo posto mentre la compagine del Medio Campidano ha già raggiunto il proprio obiettivo, la salvezza.

Dietro al trio di testa, con una sola rete di distanza (ventidue), l’attaccante del Bosa Jeffery Imoh (Bosa), che ha firmato una rete col Monastir. Ha staccato Danilo Ruzzittu, fermo a quota ventuno. Si è riportato in corsa, di prepotenza, l’esperto centravanti della Tharros, Andrea Sanna. Nella trasferta con l’Arbus, l'ex Arzachena ha bucato la porta quattro volte balzando a ventuno proprio come Ruzzittu.

Il Bosa sarà impegnato a Sassari contro il Li Punti che ha bisogno di un punto per confermare la categoria. Il San Teodoro ospiterà la capolista Latte Dolce e la Tharros di Sanna riceverà il Carbonia. Lontani Mauro Ragatzu, attaccante del Sant’Elena, con sedici reti, e Pierpaolo Falchi (Taloro) e Sebastiano Galloni (Arbus) con sedici. ( ant.ser. )

