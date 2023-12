Volantini anonimi dopo i veleni sui social 

Corvi sul web e volantini anonimi nella realtà, a Sestu. In questi giorni sono comparsi scritti che accusano un profilo di Facebook chiamati “Diario del sestese deluso” e uno degli utenti più attivi, tale Riccardo Mameli; una voce molto critica verso l’amministrazione comunale, ma secondo i volantini sarebbe un profilo falso.

Nella prima “puntata” di questa telenovela i volantini appesi sulla bacheca comunale ipotizzavano che fosse il presidente del consiglio comunale Antonio Manca. Pochi giorni fa invece, chiamavano in causa “qualcuno che si è occupato in passato del verde pubblico”. Solidarietà intanto a Manca dall’opposizione, durante l’ultimo consiglio comunale: «Metodi fascisti da cui è doveroso prendere le distanze. Siamo intervenuti per dichiarare la nostra solidarietà. Ci stupisce che la maggioranza non lo abbia fatto e che la sindaca non abbia detto una parola di condanna chiara», ha dichiarato la consigliera Michela Mura.

Indignazione però anche dalla sindaca Paola Secci: «Chi ha qualcosa da dire o fa politica lo deve dire nelle sedi opportune. Offro la mia piena solidarietà e non accetto di essere associata a queste cose». Manca commenta: «Beceri tentativi di sporcare l’immagine del presidente. Forse c'è qualche antagonista a cui non piace la verità, l’imparzialità del mio ruolo, il rispetto delle regole. Mi spiace, ma continuerò a far politica in modo imparziale e libero, rispondendo con il sorriso. Ringrazio tutti quelli che continuano a trasmettermi solidarietà». Vano, per ora, ogni tentativo di comunicare con Riccardo Mameli.

