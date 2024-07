Volano Nuova Zelanda, Australia, Fiji e Irlanda 

L’Olimpiade comincia con le partite del torneo di rugby a sette che già sabato assegnerà le sue medaglie. Si gioca con due tempi da 7 minuti e un intervallo dai 60 ai 120 secondi, mentre le trasformazioni dopo le mete possono essere tentate solo in drop, quindi tenendo il pallone con le mani prima di calciare. Le mischie sono formate su una sola linea di tre contro tre. In campo ieri il 32enne arbitro bresciano Gianluca Gnecchi nel match tra Irlanda e Sudafrica, primo italiano in assoluto in campo a Parigi 2024

Ben 12 le partite giocate ieri e risultati notevoli nonostante la loro breve durata. L’Irlanda ha sconfitto 10-5 il Sud Africa (l’anno scorso, proprio allo Stade de France, hanno vinto il loro quarto titolo mondiale a spese degli All Blacks loro avversari anche qui a Parigi) e poi il Giappone 40-5; l’Australia ha sconfitto Samoa 21-14 e poi il Kenia 21-7; la Francia ha esordito con gli Usa chiudendo la sfida sul 12-12 (in campo anche il fuoriclasse Antoine Dupont, mediano di mischia della Nazionale a XV e che a fine maggio ha vinto la Champions con il Tolosa) e in seguito ha battuto l’Uruguay 19-12; le Isole Fiji, vincitrici degli ultimi due ori, hanno surclassato sia gli Usa (38-12) sia l’Uruguay (40-12); l’Argentina ha mandato al tappeto Samoa 28-12 e il Kenia 31-12; la Nuova Zelanda ha travolto il Giappone 40-12 e 17-5 il Sud Africa.

Oggi altre sei gare, donne in campo da domenica.

