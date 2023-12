Volano le polveri nella discarica dei veleni 

Quando d’improvviso si sono materializzati al cospetto della collina dei veleni, tra Gonnesa e Carbonia, sul "Monti Onixeddu”, hanno trovato di tutto e di più. I Carabinieri del Noe, il nucleo operativo ecologico dell’Arma, la discarica della Riverso la conoscono in lungo e in largo. Da tempo la tengono sotto controllo, con tanto di segnalazioni messe nero su bianco, dalle pompe di eduzione dei percolati, posizionate ad una quota più alta per “omettere” i possibili veleni nel sottosuolo, sino alle polveri nefaste delle ceneri di carbone trasportate di qua e di là nella valle di Gonnesa. L’ultimo blitz, quello delle scorse settimane, era rimasto segreto, sino al verbale riportato nella diffida appena emessa, l’ennesima, dalla provincia del Sud Sardegna sulla gestione di quella discarica.

Polveri-rifiuti

Un verbale dettagliato con tanto di violazioni gravissime, elencate una per una dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri. La prima e gravissima omissione è nella gestione di una montagna di “polveri-rifiuti” provenienti dalla centrale Enel di Portovesme. Scrive il Noe: «Sulla superficie del settore della discarica destinata ai rifiuti non pericolosi è stata constatata una considerevole quantità di rifiuti di “ceneri leggere di carbone”. I rifiuti, conferiti allo stato “solido non polverulento”, si sono mostrati chiaramente soggetti a dispersione eolica (anche al semplice calpestio di pedoni, ed ancor maggiormente evidente al passaggio di mezzi d’opera o in costanza di raffiche di vento)».

Pericolo volante

La certificazione di rifiuti solidi, dunque, non corrispondeva a quanto accertavano sul posto i Carabinieri: «Le ceneri in argomento non risulta siano state stabilizzate e quindi di aver subito un trattamento chimico – fisico che annulli definitivamente la caratteristica originale di ceneri leggere. Sono stati osservati sul posto alcuni conferimenti di ceneri, constatando che le stesse, per la maggior parte finissime, sono risultate umide, calde e di diversa granulometria: di conseguenza una volta conferite, se non ricoperte, riacquistano il naturale stato di cenere leggera e sono soggette a dispersione eolica». Un pericolo gravissimo per la salubrità dell’intera vallata. Una situazione che i Carabinieri hanno registrato puntualmente: «Durante le verifiche è stata riscontrata l’omessa copertura giornaliera dei rifiuti». Il disastro gestionale della discarica è raccontato nei dettagli: «È stata rilevata sulla superficie della discarica e sugli argini la copiosa presenza di rifiuti di piccole dimensioni che, soggetti all’azione meccanica dei venti, sono esposti ad agenti atmosferici e a contatto con le acque meteoriche. Anche in tale circostanza, la mancanza delle coperture giornaliere determina il sollevamento di polveri, con i rifiuti soggetti, oltre all’azione dei venti, anche a quella delle acque meteoriche che li trasportano a valle». C’è di peggio nella gestione delle acque meteoriche soprattutto nel periodo invernale: «È stata rilevata – scrive il Noe - l’assenza di un sistema di regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche. In un tratto di discarica posto ancor più a valle in direzione del Monte Onixeddu, la canalizzazione è installata al di sopra del livello del ruscellamento naturale delle acque meteoriche superficiali con l’infiltrazione all’interno della discarica, fatto che ha determinato un’erosione della parte interna della discarica con potenziale pregiudizio per la stabilità della stessa e delle sponde di contenimento. Oltre tutto tali acque superficiali vengono a contatto con i rifiuti oggetto di dispersione eolica».

Capitolo amianto

Nel dossier, poi, c’è il capitolo più inquietante, quello dell’amianto: «Nel modulo “Rifiuti contenenti amianto” è stata rilevata l’assenza di adeguata copertura. I rifiuti contenenti amianto sono impropriamente ricoperti con materiali non idonei, non viene assicurato il necessario spessore di almeno 20 cm di idoneo materiale avente consistenza plastica contro la dispersione di fibre, non vengono adottate misure atte a prevenire la frantumazione e foratura dei contenitori di rifiuti con amianto causati dal passaggio di mezzi meccanici. Inoltre è stata riscontrata la presenza di vecchi rifiuti contenenti amianto riposti in precedenti celle che sono riaffiorate a seguito di azioni di scavo. I livelli degli attuali conferimenti inducono il sospetto di una potenziale coltivazione del quinto modulo al di sopra delle quote autorizzate».

Silenzi e ritardi

Violazioni gravissime che mettono sotto accusa la gestione della discarica. La Provincia del Sud Sardegna, nella diffida del 27 novembre scorso, nonostante la gravità dei fatti riscontrati, si limita ad affermare che il provvedimento «non pregiudica l’adozione delle sanzioni previste dal codice ambientale». È fin troppo evidente che gli allarmi e i riscontri del Noe aprono una questione rilevante: per quale motivo sino ad oggi a rilevare e denunciare queste gravissime violazioni sulla collina dei veleni sono stati gli organi di informazione, le associazioni e il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri? Esistono e cosa fanno gli organi di controllo regionale preposti a vigilare su quella potenziale bomba ecologica? Domande ad oggi senza alcuna risposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA