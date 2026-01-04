VaiOnline
Caam.
05 gennaio 2026 alle 00:03

Volano Is cortes, fly divani e medilav 

Medilav chiama e De Amicis risponde nella prima di ritorno degli Over nel campionato Libertas Caam. I detentori del titolo di categoria affondano 6-0 il Settimo 1967 con Floris, Lorusso, Aliotta, Murgia, Marini e Tolu. La vicecapolista si impone sulla Jupiter con un rotondo 5-0 mentre la Muppet (terza) non va oltre lo 0-0 con il Bar Dessì.

Mulas, Amirevole e Deiana firmano il 3-0 con cui la Neri Antiquariato/Barracca Manna supera la Sporting Diddo’s. Scorpacciata di gol anche per l’Aiace contro Gli Incisivi: le doppiette di Pisano, Podda e Lussu e il rigore di Collu stendono gli ospiti. La Toti Longe Bar (con Murgia e Aresti) infligge il quinto ko consecutivo ai Kaproni.

Ultima giornata di andata nei Master con solo tre sfide giocate. Farci (doppietta) e Pigliacampo consentono all’Is Cortes di imporsi sulla Thermomax (3-1) e portarsi momentaneamente in testa in attesa dei posticipi. La Fedele Lecis vince 4-1 lo scontro diretto con il Settimo 1967 grazie alle firme di Careddu (che apre e chiude la gara) e di Cabras e Amorese. Rallenta ancora il Kalagonis, fermato sullo 0-0 dai 4 Mori Samassi. Posticipate a stasera e a lunedì prossimo le altre gare.

Vola la Fly Divani nell’ultimo turno degli Ultra. Il 6-0 sugli Amatori Capoterra 2025 vale il primato a trentaquattro punti. Resta a -6 la Pgs Audax Frutti d’Oro grazie al successo per 3-0 sull’Horsham/La Fenice (gol di Contu, Serra e Manca), in attesa del recupero di stasera con la Zuddas Gomme G&G che potrebbe permettere ai biancoverdi di accorciare sulla capolista. Mantiene il quarto posto il Brancaleone, esagerato con il 6-0 sul Cagliari 2020. Rinviate Libertas Barumini-Colonial Fruits e Calasetta-Cra RS Mediterranea/Ulisse.

Nei Senior si sono disputate solo due partite: Deximu-Maracalagonis (2-0) e Serbariu-I Love Pizza Monserrato (1-3). Oggi e domani si giocano i due posticipi. Non disputata De Amicis-El Carnicero.

