Volano accuse, rissa sfiorata tra Canada e Svezia 

CORTINA D'AMPEZZO. Accuse di imbrogli e critiche ai punteggi dei giudici. Si alza la temperatura delle polemiche e il ghiaccio tra Cortina e Milano diventa rovente. A destare maggior stupore è lo scontro, anche verbale, nel palazzo ampezzano del curling, sport noto per il fair play tanto che gli arbitri sono quasi invisibili nello sviluppo del gioco. E invece Canada-Svezia del torneo maschile, finita 8-6 per i nordamericani a scapito dei campioni olimpici in carica, ha visto uno scambio di accuse e insulti che ha costretto la World Curling a intervenire: niente Var ma due arbitri in più a tutto campo per osservare il lancio delle stone, è la decisione della Federazione, che ha emesso un avvertimento verbale nei confronti di un giocatore canadese per gli insulti durante la partita di ieri sera. Hanno iniziato gli svedesi, sostenendo che i canadesi stessero toccando la pietra dopo il rilascio, e chiedendo gli arbitri di tenere d'occhio gli avversari. Un fatto insolito, in uno sport in cui l'arbitro è l'extrema ratio e le questioni si risolvono tra giocatori. II Canada ha replicato chiedendo agli arbitri di fare lo stesso coi lanci della Svezia e sul campo è calato il gelo. Alla fine del penultimo end, chiuso con la Svezia capace di segnare due punti e portarsi sul 7-6, lo scontro fra Oskar Eriksson e Marc Kennedy. Allo svedese, che gli diceva che gli avrebbe mostrato un replay del suo avversario canadese che toccava più volte la pietra, Kennedy ha risposto «fottiti». Per poi spiegare, successivamente: «Oskar ci accusava di barare. Non mi è piaciuto. Sono un curler professionista da 25 anni. Non mi è piaciuto». Una scena quasi surreale, triste secondo il capitano Niklas Edin, che ricorda come nel piccolo mondo del curling i giocatori coinvolti abbiano amicizie di vent'anni alle spalle. Ma evidentemente l'agonismo gioca brutti scherzi anche nel mondo del curling. La federazione ha promesso di raddoppiare gli arbitri.

Intanto continua la serie di sconfitte dell’Italia femminile: ieri altre due con Cina (7-8) e Svezia (7-6). Oggi alle 14.05 battere la Danimarca potrebbe essere inutile. Ha più speranze la squadra maschile che (con 3 successi su 4 sinora) sfida la Norvegia alle 9.05 e la Italia-Rep. Ceca alle 19.05.

