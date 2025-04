Volandri promuove l’Italia 

Il tennis italiano è in salute e non solo grazie a Jannik Sinner. Con le vittorie di Flavio Cobolli a Bucarest e di Luciano Darderi a Marrakech, l'italtennis ha superato quota 100 tornei Atp vinti (ora sono 101) e il futuro è roseo. Ne è convinto il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri che ha sottolineato come «anche quando il nostro Sinner è ai box, il movimento ci dà sempre delle buone notizie. Cobolli e Darderi sono classe 2002, sono molto giovani, vengono da un percorso importante anche se molto diverso tra loro», e quindi con una prospettiva che lascia ben sperare. Le vittorie azzurre si sono moltiplicate nell'ultimo periodo: «Negli ultimi dieci anni è cambiato tantissimo», aggiunge Volandri. «Dalla finale di Berrettini a Wimbledon abbiamo inanellato tantissimi successi. I segreti sono tanti: un sistema nuovo italiano che funziona, una federazione in salute che investe nel settore tecnico, la nostra voglia non più di accentrare i giovani talenti in giro per l'Italia, ma di essere proprio noi come federazione al servizio dei ragazzi e dei loro allenatori. C'è stato un cambio di visione iniziato dieci anni fa e che sta continuando a dare frutti».

Nel Principato

A proposito di Berrettini, ieri ha esordito vittoriosamente al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista romano ha battuto in due set l'argentino Mariano Navone (il vincitore del Challenger 175 di Cagliari nel 2024) con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 40 minuti di gioco. Adesso però la faccenda si fa terribilmente seria, perché Matteo (34° nella nuova classifica Atp) al secondo turno affronterà oggi il tedesco Alexander “Sascha” Zverev, testa di serie numero 1 del torneo. Successo in rimonta, invece, per il primo giocatore azzurro nel Principato. Il tennista carrarino (n. 16 del mondo) ha battuto in tre set il cinese Yunchaokete Bu con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 in due ore e 40’ di gioco. Al secondo turno affronterà il ceco Jiri Lehecka.

Terzo italiano in campo, ieri sera, Fabio Fognini (oggi n. 113 Atp, wild card visto il successo nel 2019) che aveva un compito proibitivo contro l’argentino Francisco Cerundolo, 22 del mondo. Il ligure ha perso in due rapidi set (6-0 6-3).

Oggi Flavio Cobolli, reduce dal successo a Bucarest, affronta il finalista del 2019 Dusan Lajovic (109) mentre Lorenzo Sonego deve vedersela con lo spagnolo Pedro Martinez, numero 51. Ci sono anche Bolelli e Vavassori in doppio contro Bopanna-Shelton.

