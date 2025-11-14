VaiOnline
Tennis.
15 novembre 2025 alle 00:31

Volandri: «L'Italdavis è forte» 

Torino. Sarà Lorenzo Sonego a prendere il posto di Lorenzo Sonego come singolarista alle finali di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lo ha confermato il capitano della squadra azzurra, Filippo Volandri a margine delle Atp Finals di Torino. Gli altri due singolaristi saranno Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli. «Anche senza Sinner e Musetti la nostra resta una squadra importante con grande consapevolezza», ha detto Fillipo Volandri in diretta al Gr1 di Radio Rai. «Faremo tesoro di quelle che sono state le nostre due vittorie consecutive», ha aggiunto il capitano azzurro. «Saremo pronti a battagliare, vogliamo rimanere in alto e far bene».

Intanto Carlos Alcaraz si allena al pensiero di Andrea Gaudenzi, presidente Atp: «Sono d'accordo sul fatto che debbano fare qualcosa, perché penso che giocare ogni anno non sia così bello come potrebbe essere se si giocasse ogni due o tre anni. Penso che se il torneo si giocasse ogni due o tre anni, l'impegno dei giocatori sarebbe ancora maggiore, perché è unico, è diverso. Non si può giocare ogni anno».

